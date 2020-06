Arrow Electronics signe un accord de distribution paneuropéen avec Centrify

juin 2020 par Marc Jacob

L’approche orientée « Identité » - qui est propre à la technologie PAM - repose sur des principes de confiance zéro (Zero Trust Principles) consistant « à ne jamais faire confiance, à toujours vérifier et à appliquer le principe du moindre privilège ». Ils visent à protéger les entreprises des accès non autorisés et des violations de données en gérant les autorisations octroyées aux personnes mais également de plus en plus, à des machines souvent dispersées dans des environnements hybrides et multi-cloud.

Avec Centrify, la gestion administrative et l’accès sont transparents, les politiques de sécurité et de conformité sont renforcées et les machines sont habilitées à se défendre contre les cybermenaces.

Les solutions de Centrify simplifient la gestion des accès en centralisant toutes les identités, qu’il s’agisse d’êtres humains ou de machines. En mettant en œuvre un accès basé sur le principe du moindre privilège, les entreprises réduisent la surface d’attaque, améliorent la visibilité des audits et de la conformité, tout en diminuant les risques, la complexité et les coûts pour l’entreprise moderne et hybride.