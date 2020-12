Arrow Electronics nommé par CONTEXT « Meilleur distributeur à valeur ajoutée » pour l’année 2020

décembre 2020 par Marc Jacob

CONTEXT ChannelWatch est l’une des plus vastes enquêtes en ligne au monde réalisée auprès des revendeurs informatiques. Elle permet, chaque année, de mieux comprendre le comportement, les opinions et les prévisions d’un panel de plus de 7 000 revendeurs informatiques. Dans le cadre de l’enquête, les revendeurs de chaque pays désignent les distributeurs avec lesquels ils travaillent pour le prix CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year.

Cette année, les revendeurs ont également évalué leurs distributeurs sur la base d’un large éventail de services clés. C’est ainsi que CONTEXT a annoncé la remise de sept prix ChannelWatch qui reflètent l’importance des services et de la valeur introduits par les distributeurs dans le réseau commercial informatique moderne :

Distributor of the Year (Distributeur de l’année)

Best Customer Service Distributor (Meilleur distributeur pour son service clients)

Most Innovative Distributor (Distributeur le plus innovant)

Best Logistics Distributor (Meilleur distributeur pour son service logistique)

Best Retail Distributor (Meilleur distributeur Retail)

Best Cloud Distributor (Meilleur distributeur Cloud)

Best Value-Add Distributor (Meilleur distributeur à valeur ajoutée)