Arrow Electronics et Puppet annoncent un accord de distribution exclusif pour la zone EMEA

avril 2020 par Marc Jacob

Selon Puppet, plus de 40 000 entreprises mondiales, dont 75 % des sociétés du Fortune 100, font confiance à la technologie et produits connexes de Puppet pour automatiser les infrastructures et les applications. La solution Puppet Enterprise permet aux entreprises de gérer presque toutes les infrastructures quelle que soient leurs tailles, via une automatisation avec ou sans agent et depuis une plate-forme unique assurant de plus le respect permanent des politiques de sécurité et de conformité.

Arrow distribuera également Puppet Remediate, une solution qui aide les équipes Opérations IT à prioriser et corriger les failles de sécurité plus rapidement et à grande échelle. Les partenaires auront en outre accès à Nebula, la toute dernière solution de Puppet pour automatiser la fourniture d’applications et d’infrastructures cloud natives.