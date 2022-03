Arrow Electronics élargit sa gamme de produits de résilience des données grâce à un accord paneuropéen avec Druva

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Arrow Electronics annonce qu’il a signé un accord avec Druva, un spécialiste de la protection et de la gestion des données cloud. Ce partenariat stratégique permettra aux partenaires de distribution paneuropéens d’accéder au large portefeuille de Druva. Ces solutions sont conçues pour aider les organisations à renforcer la résilience, la sécurité et l’accessibilité des données. Les clients de Druva peuvent ainsi protéger leur données et gagner une visibilité à travers plusieurs emplacements, notamment dans le cloud.

L’accord prévoit un support et des stratégies de mise sur le marché pour la plateforme Druva Cloud. Cette plateforme offre une protection unifiée et simplifiée des données dans les environnements cloud et hybrides, pour les applications SaaS telles que Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce, ainsi que pour les périphériques.

L’accord vise principalement les marchés du Royaume-Uni, du Benelux, de la Suède, du Danemark, de la Norvège, de la Finlande, de la France et de l’Allemagne. La stratégie consiste à ajouter la totalité du portefeuille de Druva à ArrowSphere, la plateforme de gestion du cloud d’Arrow.