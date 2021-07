Arrow Electronics devient distributeur à valeur ajoutée pour la zone EMEA des solutions sécurité Stealth d’Unisys

juillet 2021 par Marc Jacob

Arrow Electronics annonce un accord avec Unisys pour devenir distributeur à valeur ajoutée (DVA ou VAR en anglais) d’Unisys Stealth dans la zone EMEA, en se concentrant initialement sur la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

L’accord porte sur la vente de licences et de services pour les solutions de sécurité Unisys Stealth. Dans le cadre de cet accord, Arrow apportera de nombreux avantages, notamment ses capacités en matière de mobilisation et d’activation de canaux, de soutien aux ventes et d’options financières, afin d’assister les partenaires distributeurs d’Unisys dans la région.

Unisys Stealth fournit une couche supplémentaire de sécurité « Always-On » au-dessus du réseau. Stealth est basé sur une solution logicielle qui permet de mettre en place un environnement dit de confiance zéro (ou zero trust), la clé de voute étant l’identité de l’utilisateur ou de l’application. Un environnement confiance zéro est une modèle de sécurité qui exige une vérification d’identité stricte pour chaque personne et chaque appareil qui tente d’accéder aux ressources d’un réseau privé.

La solution Unisys Stealth est fondée sur des algorithmes de machine learning qui identifient les composants actifs réseaux et leurs comportements, créant ainsi des micro-segments dynamiques. Cela permet de séparer les systèmes, les utilisateurs et les données de confiance de ceux qui ne le sont pas. De fait, cette solution réduit la surface d’attaque des entreprises quels que soient les environnements.