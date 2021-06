Arrow Electronics conclut un accord de distribution avec Juniper Networks pour la France et l’Allemagne

juin 2021 par Marc Jacob

Selon les termes de l’accord, Arrow poursuivra la distribution du portefeuille de produits de Juniper avec l’ajout de ces deux pays clés. Juniper et Arrow ont déjà conclu un accord de distribution dans d’autres pays européens, et cette extension permet à Arrow d’étendre la présence du fournisseur auprès de sa base européenne de partenaires.

Pour mener à bien sa mission consistant à fournir des solutions globales aux entreprises, Juniper intègre désormais la technologie Mist AI basée sur l’intelligence artificielle pour améliorer les performances, les capacités et la sécurité des réseaux. Les entreprises peuvent ainsi réduire la complexité de leur réseau et résoudre les problèmes de trafic de données en s’appuyant sur le comportement et l’expérience des utilisateurs.

Juniper est reconnu comme un leader par le Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2020 (4 novembre 2020), et est également positionné au plus haut niveau pour sa capacité d’exécution. Juniper est également mentionné en tant que leader dans le Gartner Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking 2020 (30 juin 2020) pour la troisième année consécutive.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation Research & Advisory de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.