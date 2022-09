Arrow Electronics annonce un accord de distribution avec InContinuum dans la zone EMEA

septembre 2022 par Marc Jacob

En tant que fournisseur indépendant de logiciels, InContinuum développe des technologies de gestion de logiciels de bout en bout qui permettent aux entreprises et aux fournisseurs de services utilisant des ressources de cloud public et privé de déployer automatiquement des services.

Le CloudController d’InContinuum offre une solution à guichet unique en regroupant toutes les infrastructures informatiques existantes, y compris les services déployés à partir de celles-ci, dans un tableau de bord pratique basé sur les rôles. Au lieu de naviguer dans plusieurs interfaces natives pour gérer leurs clouds privés et publics, CloudController permet aux entreprises d’accéder à tous leurs services et de les contrôler facilement et à la demande.

La plateforme ArrowSphere aide les partenaires de distribution à gérer, différencier et développer leur activité sur le cloud. Sa place de marché comprend les principaux hyperscalers, ainsi que des offres publiques et privées de IaaS, PaaS, SaaS et de logiciels dans le cloud. La plateforme offre une gestion de bout en bout du cycle de vie du cloud avec des fonctionnalités telles que le dimensionnement automatisé, l’intégration complète de la facturation, le reporting et l’analyse prédictive. ArrowSphere propose également un système DevOps intégré et des portails personnalisables qui permettent aux clients finaux de gérer leurs propres transactions.