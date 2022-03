Arrow Electronics annonce un accord de distribution EMEA avec le fournisseur de Network as a Service (NaaS) Megaport

mars 2022 par Marc Jacob

Megaport offre des fonctionnalités de mise en réseau agiles qui permettent de réduire les coûts d’exploitation et d’augmenter la vitesse de mise sur le marché apportant une efficacité supérieure aux solutions de réseau traditionnelles. La plateforme NaaS fournit une connectivité privée, évolutive et à la demande aux principaux fournisseurs de services cloud du monde.

"Après la sécurité, l’optimisation du cloud est une priorité absolue pour le directeur technique, et disposer des meilleures connexions cloud pour optimiser les coûts est au cœur des préoccupations de la plupart des organisations en pleine transformation numérique ", a expliqué Alexis Brabant, vice-président des ventes pour l’activité de solutions informatiques d’entreprise d’Arrow dans la région EMEA. "Nous sommes heureux de collaborer avec Megaport pour l’aider à développer et à approfondir ses relations avec les canaux de distribution."

La collaboration d’Arrow et de Megaport offre :

Une amélioration des performances du réseau avec une réduction de la latence.

Une réduction des coûts

Un provisionnement de réseau au travers d’un portail pour prendre en charge l’interconnexion entre les succursales, les datacenters, les fournisseurs de cloud et les services informatiques sans aucune exigence matérielle.

Approvisionnement en temps réel de l’infrastructure réseau virtuelle et des interconnexions.

Connexions cloud hybride et multicloud privées et sécurisées vers plus de 360 fournisseurs de services, plus de 700 datacenters et plus de 230 points d’interconnexion cloud.