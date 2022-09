Arnaud Chiffert rejoint Snowflake au poste de Directeur Commercial

septembre 2022 par Marc Jacob

En rejoignant Snowflake, sa priorité sera d’accompagner ses clients à faire face à leurs nouveaux enjeux de marché, en mettant en valeur l’usage du Snowflake Data Cloud comme un socle essentiel à l’amélioration de la performance, de l’efficacité opérationnelle et aider les organisations à mobiliser les données du monde entier. Il sera également chargé du développement d’un écosystème de partenaires technologiques et de services verticalisés. Il reporte directement à Edouard Beaucourt, Country Manager France de Snowflake.

Diplômé de Neoma Business School et âgé de 44 ans, Arnaud Chiffert possède une connaissance approfondie de l’écosystème IT et métier Retail/CPG, d’encadrement d’équipes commerciales et de ventes de solutions cloud/data/CRM en lien avec des projets de transformation numérique.

Il a précédemment occupé des postes d’encadrement commercial et de gestion de grands comptes au sein d’entreprises américaines telles que Salesforce, Splunk ou Diebold Nixdorf, ainsi qu’au sein de la direction informatique de Carrefour.