Armis nomme Jean-Michel Tavernier Country Manager France

mars 2022 par Marc Jacob

Country Manager France pour Armis, M. Jean-Michel Tavernier est rompu à la gestion et à la résolution des problématiques de cyber sécurité des groupes français et internationaux. M. Tavernier fait ses premières armes auprès de sociétés internationales, à l’instar de Cisco, Juniper, Tufin, etc. Des expériences qui lui confèrent une connaissance étendue du marché et des enjeux stratégiques de la cyber sécurité. M. Tavernier se verra ensuite confier la gestion de l’activité France d’Armis. Il s’emploiera à organiser les équipes commerciales, pour une meilleure couverture client et l’instauration de partenariats solides.

Visibilité, détection des vulnérabilités et gestion des risques

La croissance d’Armis tient à plusieurs raisons : la conquête d’une PDM toujours plus importante sur un marché en pleine expansion et l’exploration de nouvelles régions. Avant cette phase exploratoire, Armis a levé 300 millions de dollars de financement au total.

Au cours des trois dernières années, Armis a enregistré une augmentation de 8 826 % de son C.A., pour figurer parmi les sociétés de cyber sécurité ayant la progression la plus rapide au monde. Ces performances lui permettent d’occuper la 25 e place des entreprises technologiques au développement le plus rapide en Amérique du Nord du Deloitte Technology Fast 500™ de 2021.

Armis fournit une visibilité complète, une détection des vulnérabilités et une gestion des risques pour tous les actifs dans les environnements informatiques, d’entreprise, médicaux, de technologie opérationnelle, ICS, IoT et IIoT. Armis dispose de l’écosystème de partenaires le plus robuste, permettant une détection des menaces en temps réel, grâce à l’utilisation de la plus grande base de connaissances des périphériques au monde (+ 2 milliards d’appareils suivis).