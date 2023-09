Armis lance Armis Centrix™

septembre 2023 par Marc Jacob

Armis Centrix™ permet aux organisations de découvrir, contextualiser, enrichir et identifier chaque actif tout en construisant une ligne de défense basée sur les scores de risque, les stratégies, les alertes et les visualisations d’Armis Centrix™ Asset Intelligence. Plus important encore, Armis Centrix™ permet de prioriser les efforts visant à contrer les expositions les plus critiques de l’entreprise. Armis Centrix™ s’intègre également aux outils de suivi des bugs et de cybersécurité et permet d’établir des workflows de bout en bout et une véritable gestion du cycle de vie des risques. Cette nouvelle plateforme permet en outre de suivre les efforts de réduction des risques et de rendre compte facilement des progrès réalisés. Armis Centrix™ agit de façon proactive, détecte les menaces et stoppe les attaques, établissant des workflows opérationnels et assurant le suivi de la réduction des risques.

« Dans un monde éclaté, où les actifs sont connectés numériquement, les frontières traditionnelles de la cybersécurité n’existent plus. Les anciens systèmes sur site et les solutions ponctuelles ne sont plus adaptés. Ils laissent la surface d’attaque et les actifs les plus critiques vulnérables, exposés aux cybercriminels et à de multiples intervenants malveillants », explique Nadir Izrael, CTO et cofondateur d’Armis. « L’ampleur considérable et la nature désormais dynamique de la surface d’attaque exigent une approche entièrement différente, basée sur l’IA. C’est le rôle d’Armis Centrix™, une IA qui alimente de puissants outils de gestion des expositions aux cyber-risques. »

Armis Centrix™ aide les organisations à visualiser, préserver et gérer la totalité de leur surface d’attaque, en protégeant en permanence leurs actifs critiques des cybermenaces. Née dans le cloud et alimentée par l’IA, la plateforme Armis Centrix™ offre une véritable approche modulaire pour la gestion des cyber-expositions. Elle s’appuie sur 4 solutions pour couvrir les besoins de cybersécurité les plus critiques :

● Gestion et sécurité des actifs — Inventaire complet de tous les types d’actifs permettant à l’entreprise de visualiser et sécuriser sa surface d’attaque ;

● Sécurité OT/IOT - Visualiser et sécuriser les réseaux et les actifs physiques OT/IOT, préserver leur disponibilité et élaborer une stratégie de sécurité efficace et exhaustive ;

● Sécurité des dispositifs médicaux — Visibilité et sécurité complète de tous les dispositifs médicaux, des actifs cliniques et de l’ensemble de l’écosystème des soins de santé — sans aucune interruption des soins aux patients ;

● Priorisation et résolution des vulnérabilités — Consolidation, priorisation et résolution de toutes les vulnérabilités ; amélioration du délai moyen de résolution (MTTR) grâce à des workflows automatisés de résolution et de suivi des bugs.

« Il s’agit d’une avancée révolutionnaire qui va transformer la façon dont les entreprises trouvent des réponses aux questions clés concernant leur position de cybersécurité », précise Dana Gilboa, Chief Product Officer Armis. « Armis peut les aider à réduire les risques liés à leurs cyber-actifs et à protéger la totalité de leur surface d’attaque en fournissant les renseignements nécessaires à l’alignement de leurs efforts métier et de sécurité. Cette approche nous permet d’apporter aux entreprises la tranquillité d’esprit dont elles ont besoin, en leur donnant les moyens de visualiser, protéger et gérer l’ensemble de leurs actifs critiques. »

Armis Centrix™ n’est pas réservé à un secteur d’activité particulier. L’industrie, la santé et le secteur médical, les technologies de l’information, l’énergie et les services publics, les services financiers, les transports, les télécommunications et les médias, le secteur public et bien d’autres, peuvent bénéficier de ses avantages. Armis collabore en outre avec les principaux fournisseurs mondiaux de technologies, ce qui permet à ses clients d’intégrer Armis Centrix™ de manière transparente à leurs piles technologiques et de sécurité actuelles.