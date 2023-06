Arcserve publie une nouvelle étude révélant le paradoxe entre la hausse des investissements dans le cloud et le retard dans les stratégies de protection des données

mars 2023 par Arcserve

L’étude Arcserve met en évidence cette erreur et révèle qu’en 2019, 46 % des responsables IT sondés pensaient que cette protection incombait au fournisseur de services cloud. Malheureusement, celle-ci a persisté puisqu’en 2020, 44 % pensaient toujours la même chose, contre 43% dans cette dernière enquête. L’étude met également en lumière d’autres éléments révélant le retard en matière de protection des données, à savoir :

• 52% des sondés français considèrent les sauvegardes dans le cloud comme plus sécurisé que sur site, contre 2/3 au niveau mondial

• Un quart reconnait le manque de documentation de leur plan de reprise après sinistre

• 44% avouent même qu’il n’est pas régulièrement mis à jour

Florian Malecki, Chief Marketing Officer chez Arcserve, commente : « Les entreprises doivent considérer la protection des données comme un élément essentiel de leur stratégie, qui n’est pas du ressort du fournisseur de cloud qu’ils choisissent. Il faut absolument agir dans ce sens, en particulier dans ce contexte où les investissements hybride et multicloud se multiplient, comme le prouve notre étude. »

À propos de l’étude menée par Dimensional Research : 1 121 décideurs informatiques ont répondu à l’enquête. Tous les participants avaient un budget ou un pouvoir de décision pour la gestion des données, leur protection et les solutions de stockage dans une entreprise comptant entre 100 et 2 500 employés et au moins 5 To de fichiers. L’enquête a été menée en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, en Corée, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada (Amérique du Nord).