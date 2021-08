Arcserve présente les appliances Arcserve N-Series

août 2021 par Marc Jacob

Arcserve présente les appliances Arcserve N-Series offrant aux larges infrastructures des capacités de sauvegarde, de récupération et de protection contre les ransomwares, intégrées et adaptées à l’hyperscale. Basées sur la technologie Arcserve UDP, ces solutions sont également propulsées par Nutanix et sécurisées par Sophos. L’intégration transparente de ces trois éléments dans une seule et même solution offre aux infrastructures hyperconvergées (HCI) une protection unifiée des données, une évolutivité et une sécurité inégalées, ainsi qu’une simplification radicale en matière de déploiement, de gestion et de support.

Une triple protection grâce à l’alliance d’Arcserve, Nutanix et Sophos Les appliances Arcserve N-Series intègrent la protection unifiée des données Arcserve (UDP), la plateforme Nutanix Mine qui exploite le logiciel central Nutanix HCI, ainsi que Sophos Intercept X Advanced for Server. Ensemble, ces technologies forment une solution puissante et tout-en-un qui étend les bénéfices de l’infrastructure hyperconvergée, comme la capacité d’évolutivité, la performance et la haute disponibilité des environnements de protection des données.

Les partenaires peuvent désormais répondre aux besoins de leurs clients en matière de protection et de récupération des datacenters avec une solution unique, conçue à cet effet, garantissant des performances optimales tout en éliminant la complexité et le coût de gestion pour un retour sur investissement maximal.

De nombreuses fonctionnalités pour les appliances Arcserve N-Series Les appliances Arcserve N-Series associent les contrôles de sécurité robustes, la détection des ransomwares et la protection des données pour assurer une couverture complète des workloads en cloud privé, public et en mode SaaS. De plus, elles proposent une console de gestion unifiée pour gérer et provisionner tous les services de sauvegarde et de reprise après sinistre, y compris les workloads physiques, virtuels et dans le cloud.

Ces solutions protègent aussi bien les hôtes physiques Windows et Linux, Nutanix AHV, Nutanix Files, que les workloads VMware et Hyper-V, AWS EC2 et Azure VM à partir d’une seule interface utilisateur. Elles produisent également des rapports sur les niveaux de service, intègrent des tests de récupération sans interruption entièrement automatisés et prennent en charge la hiérarchisation sur disque, bande et stockage cloud, ainsi que la récupération inter-hyperviseurs et les licences flexibles.

La solution intégrée dispose de :

● La plateforme Nutanix Mine offrant des fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage des données au repos, une architecture renforcée et des contrôles d’accès complets intégrés au système. _● Une cybersécurité capable de détecter les malwares connus et inconnus pour protéger l’environnement de sauvegarde. _● Une véritable sécurisation des données permettant de réagir rapidement et de neutraliser les menaces, notamment les attaques de type ransomware et boot-record inédites. _● La protection des données sur toutes les plateformes qui les préserve des menaces externes, notamment des ransomwares, des catastrophes naturelles, des erreurs humaines ou autres pannes imprévues. _● L’automatisation du déploiement pour limiter les risques lors de l’installation et de la configuration. _● L’intégration à la console Nutanix Prism pour une gestion simplifiée.

Disponibilité

Les appliances Arcserve N-Series seront disponibles en septembre à travers le réseau de revendeurs et de distributeurs agréés d’Arcserve.