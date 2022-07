Arcserve étend ses capacités de sauvegarde SaaS

juillet 2022 par Marc Jacob

Arcserve annonce l’extension de son offre SaaS Backup afin de fournir une protection des données simple, sécurisée et évolutive pour les environnements Microsoft 365 et Dynamics 365, Google Workspace, Salesforce et Azure Active Directory. Arcserve SaaS Backup permet aux entreprises de toutes tailles et aux partenaires de conserver un contrôle total des données critiques en les protégeant contre la perte de données et en assurant une disponibilité continue grâce à une sauvegarde automatisée de cloud à cloud et à une récupération rapide de celles-ci.