Arcserve et StorageCraft signent un accord définitif en vue d’une fusion

février 2021 par Marc Jacob

Arcserve et StorageCraft ont annoncé la signature d’un accord définitif de fusion. Une fois fusionnées, ces deux sociétés très complémentaires représenteront le fournisseur mondial le plus complet en matière de solutions de gestion et de protection des données pour les entreprises, qu’il s’agisse de PME ou d’entreprises figurant dans le palmarès Fortune 50. Cette fusion répondra à un besoin croissant du marché, celui d’avoir une source unique pour gérer et protéger les charges de travail sur l’ensemble d’un centre de données, sur le Cloud, sur les applications SaaS ainsi qu’en périphérie. Grâce à une portée géographique élargie, au portefeuille de produits le plus vaste de l’industrie, à des modèles commerciaux flexibles et à une empreinte d’innovation amplifiée, une fois fusionnées, ces sociétés offriront de vastes opportunités de marché et de revenus pour les fournisseurs de services gérés (MSP), les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les distributeurs.

Relever les défis auxquels les utilisateurs finaux sont confrontés dans les entreprises, quelle que soit leur taille

Le regroupement des capacités créera une suite complète de produits qui répondront à la grande majorité des cas d’utilisation et des défis de continuité des opérations. Étant donné que le stockage total des données à travers le monde devrait dépasser les 200 zettaoctets d’ici 2025 et qu’il est prévu que les cybercriminels attaquent une nouvelle entreprise toutes les 11 secondes en 2021, les entreprises pourront choisir un seul fournisseur grâce à un écosystème unique et agile afin de gérer les charges de travail des données dans tous les environnements et de protéger et récupérer les données en cas de cybermenaces, d’erreurs humaines et de catastrophes naturelles. Les entreprises de toutes tailles pourront compter sur un seul partenaire pour protéger les infrastructures de données existantes et celles en constante évolution grâce à un portefeuille basé sur des solutions qui couvre la protection DRaaS, BaaS, SaaS, la gestion hybride et convergente des données, la protection directe des données dans le Cloud et la migration de la charge de travail vers le Cloud ou vers toute autre infrastructure.

Une valeur significative pour les MSP, les VAR et les distributeurs

Avec la réunion de ces deux entreprises axées intégralement sur la distribution, la fusion créera de nouvelles opportunités de revenus significatives pour les partenaires du monde entier. Considérablement élargi, le portefeuille simplifiera le processus de vente grâce aux solutions, aux services et à l’assistance d’un seul fournisseur, tout en offrant une diversification pour aider les partenaires à accroître leurs parts de marché disponibles, à augmenter leurs revenus et à se créer des possibilités de marges. La souplesse des modèles métier basés sur une licence perpétuelle ou un abonnement optimisera davantage les opportunités de marché et de revenus et permettra un commerce totalement fluide.

Des investissements accélérés dans les infrastructures futures et des charges de travail de nouvelle génération

Arcserve et StorageCraft continueront de soutenir et d’investir pleinement dans leurs solutions actuelles. De plus, les deux entreprises augmenteront leurs investissements en R&D et dans leur propriété intellectuelle combinée, ce qui élargirales portefeuilles de produits des deux sociétés. Les partenaires de distribution tout comme les utilisateurs finaux pourront constater une innovation rapide pour une disponibilité continue des données sur chaque plateforme et chaque emplacement. Cela permettra de faire évoluer sans heurts les infrastructures et les charges de travail actuelles vers la nouvelle génération, notamment les infrastructures de périphérie hyper-convergées en conteneurs et la nouvelle génération de datacenters dans le Cloud.

Suite à cette fusion, StorageCraft sera rebaptisée « StorageCraft, an Arcserve Company », et cette société fusionnée sera réunie sous la direction du PDG Tom Signorello, PDG actuel d’Arcserve, et du président Douglas Brockett, président actuel de StorageCraft.

Disponibilité

Le portefeuille combiné des solutions Arcserve et StorageCraft sera disponible via les partenaires et les réseaux de distribution.