Arcserve et Sophos renforcent leur alliance

mai 2020 par Marc Jacob

Arcserve, LLC annonce l’expansion de son alliance avec Sophos, un leader mondial de la cybersécurité Next-Gen, afin de présenter une technologie qui combine cybersécurité et protection des données pour les workloads sur site, dans le cloud et en SaaS. Cette collaboration élimine la complexité en matière de protection des données et cybersécurité grâce à une série de solutions combinant des technologies de prévention contre les ransomwares et autres menaces avec des capacités de sauvegarde et de reprise après sinistre (DR) qui permettent la protection contre les cyberattaques, les catastrophes majeures, les erreurs humaines ou autres pannes imprévues.

Selon un récent sondage réalisé auprès de près de 2 000 consommateurs pour Arcserve, près de 60 % des répondants éviteraient probablement de travailler avec une organisation ayant subi une cyberattaque au cours de l’année écoulée. De son côté, Cybersecurity Ventures prédit que le coût mondial des ransomwares atteindra 20 milliards de dollars d’ici 2021. Cela signifie que les entreprises doivent être des plus vigilantes pour atténuer les conséquences financières, à court et à long terme, d’une cyberattaque.

Les solutions Arcserve secured by Sophos

Les solutions Arcserve secured by Sophos tirent parti de la protection des systèmes grâce à l’intelligence artificielle avec une technologie de deep learning qui détecte les malwares connus et inconnus sans se fier uniquement aux signatures, la prévention des Exploits, ou des fonctions anti-ransomware spécifiques. Elles protègent également des pertes de données et des temps d’arrêt grâce à une sauvegarde avec et sans agents, une reprise après sinistre sur et hors site dans un cloud public ou privé, une veille virtuelle sur et hors site, au cryptage AES, au contrôle d’accès basé sur les rôles et aux reporting SLA. Cette alliance, une première dans le secteur de la cybersécurité, a été initiée avec les Appliances Arcserve Secured by Sophos et comprend maintenant :

● Arcserve Cloud Backup pour Office 365 Secured by Sophos : qui protège les données de Microsoft Office 365 contre les suppressions volontaires ou involontaires, les problèmes de programmation et les cybermenaces grâce à une sauvegarde "cloud to cloud" pour Exchange Online, OneDrive pour Entreprise et SharePoint Online. Reposant sur Arcserve UDP et Sophos Intercept X Advanced for Server la solution offre une cyberprotection, une gestion adaptée, une restauration rapide vers Office 365 et une récupération granulaire avec sortie incluse.

● Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos : qui protège les infrastructures cloud afin de mettre en place des stratégies cohérentes de sécurité, de protection et de rétention dans le cloud. Proposés comme une extension entièrement gérée pour les logiciels et Appliances UDP, la solution assure la cyberprotection, une gestion adaptée, la validation des RPO et des SLA, la récupération au niveau des applications, ainsi que le basculement et le retour en arrière vers les clouds publics et privés avec sortie incluse.

Les deux solutions sont disponibles sous la forme d’abonnement annuel.