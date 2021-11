Arcserve annonce un partenariat avec Google Cloud pour développer une solution de continuité d’activité

novembre 2021 par Marc Jacob

Reconnue pour ses capacités de restauration, notamment la possibilité de l’actionner en un clic de manière orchestrée, celle-ci est désormais sur la plateforme Google. Les clients français bénéficieront ainsi d’une meilleure planification de la continuité des activités grâce une infrastructure sécurisée pour répondre aux exigences informatiques et commerciales en matière de reprise d’activité après sinistre. Cela assure également la conformité aux exigences du RGPD et de l’Union européenne.

La disponibilité des services Arcserve Cloud sur la plateforme Google Cloud est le fruit de plusieurs mois de collaboration entre les deux entreprises. La solution a été conçue et mise au point pour exploiter tout le potentiel de l’infrastructure cloud, pour la protection et la restauration des données. Les clients bénéficieront d’avantages considérables en matière de sécurité des données grâce à la solution DRaaS avancée d’Arcserve, proposant un basculement orchestré pour une continuité totale de l’activité, ainsi que l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, la sécurité des données, et la capacité d’évolution de Google Cloud et ses importants data-centers.

Cette annonce permet aux clients de bénéficier d’une :

● protection adaptée aux entreprises : La solution Arcserve Cloud Services leur permet d’atteindre leurs objectifs de continuité d’activité et de préparation à la reprise après sinistre en faisant tourner toute leur infrastructure en un seul clic grâce à son orchestration préétablie pour virtualiser les équipements dans le cloud. Elle exploite Google Cloud pour accélérer les taux de réplication et restaurer instantanément les données à distance, ce qui permet de répondre à des exigences strictes en matière de durée maximale d’interruption admissible. (RPO/RTO).

● personnalisation et gestion simples et efficaces : Les clients continueront de bénéficier du portail d’Arcserve qui leur donne le contrôle sur l’ensemble de leurs données. Celui-ci donne en effet aux fournisseurs de services et aux clients un accès unique à une reprise après sinistre basé sur le cloud, hautement personnalisable et facile à gérer, avec une surveillance constante pour garantir que les RPO et RTO soient toujours respectés.

● facturation en fonction de la consommation : La solution Arcserve Cloud Services offre une facturation basée sur la consommation.

● certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) : L’Agence du Numérique en Santé a mis en place la certification HDS qui impose un cadre pour renforcer la sécurité et la protection des informations personnelles de santé. Les clients sont ainsi assurés de la manière dont leurs informations sont utilisées, traitées et exploitées.

Disponibilité : Les services cloud Arcserve sont disponibles auprès du réseau de revendeurs et distributeurs agréés d’Arcserve.