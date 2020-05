Architecture SD-WAN : aussi simple ou complexe que nécessaire

mai 2020 par Duane Henigin, Ingénieur systèmes chez Silver Peak

Les réseaux WAN traditionnels posent désormais de nombreux défis : les fusions, les acquisitions, les consolidations, les applications cloud et les nouveaux besoins commerciaux ont fait de la conception et de la gestion du réseau une tâche complexe et sans fin. Sans compter que les administrateurs jonglent aussi avec un besoin d’équilibre constant entre la fiabilité, les performances et le budget. C’est pourquoi les organisations se tournent de plus en plus vers le SD-WAN ; une nouvelle façon de voir l’architecture réseau, qui se concentre sur les besoins métier et non seulement sur les chemins empruntés par les flux d’informations.

Selon Duane Henigin, ingénieur systèmes chez Silver Peak, la mise en place d’un WAN se basait sur un principe fondamental : garder l’architecture aussi simple que possible ; mais, les réseaux étendus ont gagné en complexité avec les années et la digitalisation croissante des entreprises.

« L’idée d’un changement de paradigme de mise en réseau - comme l’adoption d’un SD-WAN - peut sembler intimidante pour les organisations dotées depuis des années d’un réseau étendu traditionnel. Cependant, un tel projet offre l’opportunité de construire un réseau moderne, doté d’une base solide qui s’adaptera à l’évolution des besoins de l’entreprise. La technologie choisie doit néanmoins être opérationnelle, simple à configurer et à déployer, tout en étant suffisamment avancée pour gérer la complexité et l’évolution d’un réseau d’entreprise. Des conditions qui, pendant longtemps, n’étaient pas disponibles dans un seul outil.

Aux prémices du SD-WAN, il y a environ cinq ans, les fournisseurs avaient compris qu’ils pouvaient révolutionner la façon dont les réseaux étaient conçus, construits, déployés et gérés. A cette époque, peu d’offres existaient. L’idée générale de ce qu’était un SD-WAN était alors similaire, mais chacun avait une manière différente d’y parvenir. Aujourd’hui, plus de soixante fournisseurs de SD-WAN seraient sur le marché, avec des offres et des degrés d’innovation très variables. C’est notamment le cas en termes d’automatisation avec des fonctionnalités telles que Zero Touch Provisioning (ZTP) et Zero Touch Configuration (ZTC), qui permettent aux organisations de déployer une centaine de sites en quelques jours. De plus, la technologie SD-WAN doit être à même de segmenter le trafic en toute sécurité et d’automatiser les flux en se basant sur des règles préétablies. Elle pourra ainsi répondre aux demandes récurrentes des entreprises en termes de protection du trafic VoIP et de hiérarchisation des flux d’informations, pour une disponibilité constante des applications clés à la continuité des activités.

Il est donc préférable d’opter pour un outil entièrement personnalisable et capable d’évoluer pour répondre aux exigences changeantes des entreprises. Selon le besoin, un SD-WAN peut se déployer simplement en quelques jours, ou bien bénéficier de configurations complexes comme le routage dynamique, l’équilibrage des charges et des critères de basculement, la hiérarchisation des applications, ou encore les performances applicatives.

Finalement, il incombe à l’entreprise d’évaluer la simplicité ou la complexité nécessaire, selon ses besoins en termes de solutions sans fil, de commutation, de sécurité, d’applications locales ou hébergées, ou encore en datacenters ou dans le cloud. Dans ce dernier cas, une plateforme SD-WAN innovante s’intégrera au réseau existant et offrira des améliorations significatives. Sa gestion en sera facilitée grâce à l’automatisation des tâches chronophages qui permettra aux administrateurs réseaux de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Que les entreprises souhaitent passer au MPLS, au tout internet, ou exécuter les deux, les technologies réseaux s’adaptent aujourd’hui à leurs besoins, de simplicité comme de complexité. »