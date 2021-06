Architecte sécurité

juin 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber represente un de ses clients (client final) leader dans le secteur de la defense.



Diplômé(e) d'un master 2 ou d'une école d'ingénieur, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la cybersecurite



Vous possedez un Anglais professionnel opérationnel.



Vos missions :



- Realisation de l'évaluation de la conformité selon différents référentiels d'exigences



- Prise en charge du suivi technique tout au long de l'évaluation



- La vérification de la couverture les exigences et la pertinence des argumentaires du développeur,



- Identification des faiblesses potentielles dans la spécification fonctionnelle, la conception et l'architecture des produits évalués



- Priorisations des revues de code et tests techniques,



- Pilotage des discussions techniques avec les experts et en formaliser les conclusions



- Synthetiser les différentes phases d'évaluation dans le rapport technique d'évaluation



- Présentation des résultats de l'évaluation



Si c'est un poste qui vous interesse, n'hesitez plus, candidatez !



Salaire : 65000

Date annonce : 21/06/2021

Date de debut : 21/06/2021

