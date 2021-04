Architecte Sécurité F/H

avril 2021 par Elite Cyber Group

Contribuer à la déclinaison des politiques de sécurité en standards de sécurité opérationnels

Conseiller sur le choix des solutions techniques et préconiser des architectures sécurisées pour un ou un ensemble de systèmes d'information ; s'assurer de sa conformité réglementaire le cas échéant

Définir les stratégies de tests de validation sécurité et veiller au suivi des recommandations

Conseiller sur l'utilisation et la combinaison des briques de sécurité existantes

Analyser les risques de sécurité liés à l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux systèmes d'information

De formation Ingénieur-e en informatique ou équivalent

Vous êtes polyvalent.

Vous disposez d'une expérience significative dans l'architecture de la sécurisation des systèmes d'information.

Connaissance des architectures de sécurité garantissant disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité

Connaissance générale des architectures techniques et applicatives, acquise lors de projets réalisés dans un contexte technique, méthodologique et métier de système critique

Réseaux systèmes d'exploitation (CentOS)

Technologies WEB (Apache, Nginx, HAproxy, Tomcat, architecture microservices)

Technologies de containerisation (Docker, Kubernetes)

Conformité à la RGPD

Chez mon client, vous interviendrez dans differents types de secteurs public (energie, telecom, transport) dans le cadre de la démarche d'amélioration, de modernisation et de transformation du système d'information.L'architecte sécurité s'assura que les choix techniques et technologiques des projets IT et métiers respectent les exigences de sécurité de l'organisation. Il constituera l'autorité technique sur les architectures de sécurité, définira les modèles de sécurité et accompagnera le développement des architectures de sécurité au sein du SI.Vos missions seront de :Votre profil:Pré requis :

Salaire : no

Date annonce : 28/04/2021

Date de debut : 28/04/2021

