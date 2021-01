Architecte Securite

janvier 2021 par Elite Cyber Group



Dans le cadre de nos nouveaux projets, nous recherchons un(e) :

Ingénieur Confirmé en Cybersécurité (H/F)

Poste basé à Vélizy le bois (78)

QUI ETES VOUS ?

Vous êtes un architecte confirmé en Cyber Sécurité avec une connaissance des standards et processus associés ?



Comme architecte système, vous avez une expérience réussie de réalisation de projets de sécurité sur des technologies de télécommunication et d'information. Idéalement, vous connaissez les systèmes de contrôle industriel ?



Vous êtes capable de manager des équipes internationales et multiculturelles en environnement transverse avec des impacts sur le développement des produits et la réalisation des projets ?



Vous savez rester à l'écoute des évolutions rapides sur les réglementations et les solutions de sécurité ?



Vous parlez Anglais couramment et vous appréciez les déplacements à l'étranger ?



En rejoignant notre client, vous avez pour missions d'assurer la responsabilité d'architecte pour la Cyber Sécurité des produits, des offres et des projets de l'entité:

Au niveau produit :

Evaluer les risques Cyber et identifier les actions de réduction à implémenter au niveau sous-systèmes et système;

Contribuer à l'élaboration de l'architecture des systèmes sur la composante cybersécurité

Suivre et vérifier l'implémentation des actions ;

Définir la méthodologie cybersécurité de l'entité et la politique de sécurité des systèmes de supervision.

Au niveau offres & projets :

Etablir le plan de cybersécurité du système et être garant de sa mise en œuvre ;

Vérifier et approuver la solution technique vis à vis des exigences de Cyber sécurité ; ainsi que l'estimation de coûts pour réaliser les activités;

Réaliser les revues pour vérifier l'implémentation des exigences.

Salaire : 80000

Date annonce : 20/01/2021

Date de debut : 20/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...