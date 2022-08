Architecte Microservices

août 2022 par Elite Cyber Group

- Micro-services

- Connaissance de la méthodologie Domain Driven Design

- Expérience pratique de re-architecturing produit existant en micro-services

- Authentification et sécurité

- Bonne connaissance des patterns d'API management et IDP

- Connaissance du protocole OIDC

- Connaissance des mécanismes de sécurité périmétrique et de défense en profondeur, de protection des secrets, de communications sécurisées

- Kubernetes setup, management and tools

Architecte Micro servicesRejoignez un centre spécialise dans la Transformation Digitale et le développement d'applications.Située dans le Sud-Est de la France, vous rejoindrez une équipe compétente et motivée, en forte croissance et vous aurez ainsi la possibilité de vous développer que ce soit sur des axes techniques ou métiers.Vous intégrez un petit groupe d'experts au sein du centre de compétences avec les missions suivantes :- Vous contribuez directement dans des projets des Business Units (BU) comme expert- Vous interagissez en amont avec les BUs afin de les guider/conseiller dans leur démarche de Digital Transformation et de 'go to Cloud'.Profil :- Vous possédez une expérience professionnelle réussie dans le domaine- Vous avez été référent dans votre organisation et prodigué du conseil/coaching sur la thématique Digital Transformation, micro-services, Cloud, K8s.- Vous avez élaboré et animé des formations internes ou externes autour des mêmes sujets- Vous avez participé au re-architecturing de produit existant en micro-services- Vous avez participé au déploiement d'applications dans un environnement Cloud/K8s- Vous avez développé des mécanismes de sécurité permettant de garantir l'intégrité d'application basée sur des micro-services (authentification, autorisation, gestion des secrets, WAF…)Compétences Techniques :Une ou plusieurs des connaissances ci-dessous pourrait être un plus- Connaissance d'une base de données comme MySQL, Postgres, MongoDB ou Cassandra- Connaissance des technologies permettant de réaliser des pipelines (Gitlab CI, Jenkins)- Participation à un projet inner-source ou open-source et pratique des technologies associée (Git, Github, Gitlab)Curieux(se), vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à envoyer votre candidature :Marva HakimiElite CyberMarva.h@elitecyber-group.com+33 4.11.92.02.69

