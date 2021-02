Architecte Logiciel Cybersecurite

février 2021 par Elite Cyber Group

Bonnes notions de gestion des process cyber?

Socle technique solide en cyber?

Compétences avérées des OS Linux et Android?

Compétences reconnues en réseaux IP?

Connaissance des process de développement Agile ?

Nous recherchons un(e) Consultant Architecte Logiciel Cybersecurite (H/F)Poste basé à Vélizy le Bois ou Paris 9èmeQUI ETES-VOUS ?Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +5 université ou école d'ingénieurs avec au minimum une expérience de 5 ans en Cybersécurité dans le domaine de l'architecture logicielle embarquée notamment sur les Véhicules ?Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences techniques relatives aux :Vous être capable d'apporter une vision d'architecture cybersécurité et vous assurerez le rôle de référent au sein de l'équipe ?Vous êtes autonome, rigoureux(se) au travail et savez prendre du recul afin d'anticiper les situations ?Vous avez un esprit de synthèse, le sens de l'initiative et êtes force de proposition ?Vous savez hiérarchiser les différents niveaux de priorité et êtes reconnu(e) pour votre lead ?Vous avez un esprit d'initiative et aller au-devant des sujets, de façon proactive ?Vous êtes de nature dynamique, et les transformations vous stimulent comme opportunité de progression et d'innovation ?Vous possédez un anglais courant avec de bonnes capacités rédactionnelles pour synthétiser ?Vous vous reconnaissez ? N'hésitez plus, postulez !

Salaire : 80 000

Date annonce : 05/02/2021

Date de debut : 05/02/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...