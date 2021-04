Architecte IS/IT

avril 2021 par Elite Cyber Group

Spécifier et valider les standards, les référentiels et la cible d'architecture du SI de son périmètre.

Définir et proposer les solutions d'innovation permettant de satisfaire les exigences en étant conforme à la stratégie fonctionnelle et technique des solutions ou services.

Évaluer les choix fonctionnels et technologiques pour assurer le meilleur compromis entre les exigences métiers et techniques et la maîtrise des coûts et des risques.

Évaluer la pertinence et la cohérence des architectures projets par rapport à l'architecture globale cible et aux systèmes d'information existants.

S'assurer de la standardisation et la réutilisation des architectures solutions délivrées.

Contribuer à la définition des spécifications techniques et au choix du/des fournisseur(s) pour la réalisation de la solution ou du service.

De formation Ingénieur-e en informatique ou équivalent, vous êtes polyvalent. Vous disposez d'une expérience significative dans l'architecture IS/IT.

Connaissance générale des architectures techniques et applicatives, acquise lors de projets réalisés dans un contexte technique, méthodologique et métier de système critique

Serveurs de données (Postgresql, Oracle, Mariadb)

Calculs de dimensionnement

Stockage et sauvegarde (NAS, SAN)

Connaissances réseaux (VLAN, VXLAN, TCP/IP)

Système d'exploitation (CentrOS)

Technologies WEB (Apache, Nginx, HAproxy, Tomcat, architecture microservices)

Chez mon client, vous interviendrez dans differents types de secteurs public (energie, telecom, transport) dans le cadre de la démarche d'amélioration, de modernisation et de transformation du système d'information.L'architecte IS/IT garantit l'évolution cohérente de l'ensemble du système d'information dans le respect des objectifs de l'entreprise, du domaine fonctionnel et des contraintes externes et internes (risques, coûts, délais…). Il exploite les possibilités de l'état de l'art, en relation avec les normes du marché et les choix et orientations du Groupe.Vos missions:Votre profil:Pré requis :

Salaire : no

Date annonce : 01/04/2021

Date de debut : 01/04/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...