Architecte Expert Technologique

juin 2021 par Elite Cyber Group

Chez mon client, vous interviendrez dans differents types de secteurs public (energie, telecom, transport) dans le cadre de la démarche d'amélioration, de modernisation et de transformation du sy...

Assister la maîtrise d'ouvrage pour la définition des besoins et des solutions à mettre en œuvre, dans un souci d'intégration optimale dans le SI d'entreprise, et s'assurer de leur faisabilité.

Assister le responsable de projet IS/IT en apportant conseil et support dans l'implémentation des solutions techniques dans sa spécialité/domaine.

Participer à la veille technologique : technologies innovantes, outils, méthodes, normes, principes d'utilisation…

Contribuer à la définition de la politique technique : orientations techniques et filières technologiques.

Intervenir en conseil, support et audit sur les phases de conception, développement et intégration, en regard des coûts et délais, des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, de l'introduction d'innovation et de gestion d'obsolescence, du reuse et de la politique produit, des choix d'architecture, de COTS et d'open source.

De formation Ingénieur-e en informatique ou équivalent, vous êtes polyvalent.

Vous disposez d'une expérience significative en tant qu'expert technologique.

Connaissance générale des architectures techniques et applicatives, acquise lors de projets réalisés dans un contexte technique, méthodologique et métier de système critique

Mise en œuvre de nouvelles technologies

Sélection de logiciels libres

Maitrise des problématiques de licence et de maintenance

Technologies de containerisation (Docker, Kubernetes)

Technologies Cloud / Virtualisation (KVM, OpenNebula, OpenStack)

Salaire : 50k-80k

Date annonce : 03/06/2021

Date de debut : 03/06/2021

