Architecte Cybersécurité

mars 2021 par Elite Cyber Group



Entreprise franco-italienne et leader mondial dans la production de composants électroniques et premier fabricant européen de semi-conducteurs.



Votre terrain de jeu : worldwide , clients et projets d'envergure internationale vous permettant d'être toujours sur les derniers sujets innovants et technologiques avec des budgets qui vous permettent de faire avancer vos idées et expertises en toute sérénité !



C'est un client avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années et pour lequel nous avons déjà recruté pour différentes équipes sécurité.



Ils ont la réputation d'être très exigeants sur le niveau technique (car leur équipe se positionne déjà sur un très bon niveau d'expertise), il faut donc avoir le coeur bien accroché mais si vous êtes vous même un as alors c'est clairement un environnement dans le quel vous trouverez du répondants et dans lequel vous allez bous éclater !



Missions







Rattaché(e)au CIO le département RMIS (Risk Management, Information Security and compliance) est en charge de la sécurité de l'information dans l'entreprise et de la gestion des risques et de la conformité au sein de l'organisation Digital Information Technology (DIT).

Au sein du département «ingénierie et architecture de sécurité» , nous recherchons un architecte sécurité pour renforcer l'équipe.



*La position:

Architecte de sécurité.

Le poste peut être localisé dans l'un des sites suivants: Aix-en-Provence ou Grenoble



* Rôle et responsabilités:



1 / Valider la sécurité dans la conception de solutions informatiques dans tous les domaines (applications métiers, R&D, fabrication, infrastructure informatique).

2 / Lorsque des lacunes de sécurité sont identifiées dans les solutions informatiques (existantes ou proposées), recommander des améliorations et aider à résoudre ces lacunes avec la solution et les architectes techniques.

3 / Améliorer les principes de sécurité de l'architecture, les modèles et les outils associés utilisés par les architectes, en fonction de l'évolution de la technologie, de l'évolution des menaces de sécurité et des besoins de l'entreprise.

4 / Participer à la sélection, la conception et la construction de solutions de sécurité, dans le cadre des activités «ingénierie de sécurité».





Le titulaire du poste devra



- Travailler en étroite collaboration avec les architectes d'entreprise, les architectes de solutions et les architectes techniques.

- Travailler en étroite collaboration avec les chefs de projet et les experts informatiques.

- Travailler en étroite collaboration avec le responsable en charge de «l'ingénierie et l'architecture de sécurité».

- Travailler en étroite collaboration avec d'autres experts en sécurité du SIGR.





Profil



- Au moins une expérience de 5 ans dans un emploi similaire

- Solide expériences techniques sur des rôles d'Architecte : définition, design et conception des solutions de sécurité

-Vous devez avoir une vaste connaissance de tous les aspects de la sécurité de l'information, de l'infrastructure aux applications.



- Connaissances techniques dans différents domaines tels que :

o Sécurité du réseau, du système d'exploitation et du middleware,

o Sécurité de l'infrastructure Windows de AD au point de terminaison.

o Capacité à concevoir des solutions de sécurité pour: Gestion des identités et des accès: authentification à deux facteurs, annuaire, SSO, contrôles d'accès…

Des certification telles que CISSP, CISSP-ISSAP sont appréciées

Anglais opérationnel requis (contexte international)



- Bonne connaissance des normes de sécurité (ISO 2700x, NIST, SANS, SABSA…).



- Prêt à voyager chaque fois que nécessaire.





France PACA Provence-alpes-cote-dazur rhone-alpes grenoble aix cybersecurite cybersecurity sécurité-it it-security Consultant- Architect architecture sécuité-du-cloud cloud-security -architect aws azure gcp google-platform-cloud cloud-security mobile-security IAM identity-access-maangement gestion-des-identités identités-numériques ad active-directory iaas paas api casb architecture design conception seucirty-design it-security design Cybersecurity-architecture IAM Identity-acess-management iot internet-of-the-things ISO 2700x ISO27001 ISO27002 ISO 27005 SANS NIST CISSP CISM GIAC-GSE ISC2-ISSAP ISSEP CCSP cloud-security cloud-architecture cloud cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-securité Security-policy Infosec Information-security Risk-management risk-manager risk-analysis compliance conformité iso2700k iso 27001 iso27002 iso27005 ebios mehari gap analysis pm project-management chef-de-projet program-management program-manager program-director international english iot electronics industry

Salaire : 70k€ to 90k€ (selon expérience)

Date annonce : 12/03/2021

Date de debut : 12/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...