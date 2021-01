Architecte Cyber

janvier 2021 par Elite Cyber Group

Au sein du domaine Cyber Defense Solution, vous êtes rattaché au pôle Cybersecurity Consulting & Operations dont les domaines d'interventions pour le Groupe ou les clients externes portent sur :

• la Gouvernance de la sécurité de l'information: élaboration, adaptation et mise en œuvre de plans cyber-stratégiques ;

• la Conception d'architectures de sécurité : Intégration de la dimension cybersécurité dans les infrastructures, projets et solutions ;

• le Contrôle: réalisation d'audits techniques et organisationnels pour s'assurer de la sécurité d'actifs sensibles ;

• la Détection et la Réponse: activité de détection, protection et analyse de menaces complexes persistantes.

Nous recherchons un(e) Consultant Architecte Logiciel Cybersecurite (H/F)



Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +5 université ou école d'ingénieurs avec au minimum une expérience de 5 ans en Cybersécurité dans le domaine de l'architecture logicielle embarquée notamment sur les Véhicules ?

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences techniques relatives aux :

Bonnes notions de gestion des process cyber ?

Socle technique solide en cyber ?

Compétences avérées des OS Linux et Android ?

Compétences reconnues en réseaux IP ?

Connaissance des process de développement Agile ?

Vous être capable d'apporter une vision d'architecture cybersécurité et vous assurerez le rôle de référent au sein de l'équipe ?

Salaire : 80000

Date annonce : 20/01/2021

Date de debut : 20/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...