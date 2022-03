Aqua Security lance une bibliothèque de plus de 200 icônes de sécurité cloud native

mars 2022 par Marc Jacob

Aqua Security annonce la disponibilité de la bibliothèque d’images de sécurité cloud native la plus étendue du marché. Disponible sur GitHub Aquasec et The Noun Project, elle se compose de plus de 200 icônes gratuites et s’intègre dans les efforts de standardisation graphique de l’entreprise à destination de la communauté open source.