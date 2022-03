Aqua Ray lance Le Nuage Français : Une alternative française à Microsoft 365

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Hébergeur français indépendant, spécialiste de l’intégration de solutions Web Open Source, Aqua Ray accompagne actuellement plus de 1000 collectivités territoriales mais aussi de nombreuses PME françaises. Depuis sa création, l’entreprise revendique son indépendance technique vis-à-vis des GAFAM et permet à ses clients de conserver le contrôle de leurs données. C’est dans cette logique qu’elle lance Le Nuage Français, une solution collaborative française complète, basée sur des technologies Open Source.

Le Nuage Français, Quésaco ?

Le Nuage Français est une suite collaborative de type SaaS, qui a été conçue pour rassembler sur une seule et même plateforme tous les logiciels nécessaires aux professionnels et organismes publics au quotidien (messagerie, visio, calendrier, sauvegarde et partage de documents…). Plusieurs logiciels sont intégrés à LNF mais pour aller encore plus loin, les utilisateurs auront la possibilité d’intégrer sur le tableau de bord de la plateforme d’autres applications. Le Nuage Français repose sur les bases solides d’un socle d’applications Open Source mais aussi sur l’appui d’un Cloud français. Les données du service LNF sont également hébergées en France et bénéficient de toute la couverture réglementaire française et européenne (RGPD).

A savoir

Aqua Ray maîtrise l’ensemble de sa chaine de production. L’entreprise conçoit, construit et opère ses propres centres de données sans avoir recours à la sous-traitance.

L’infrastructure d’hébergement du projet LNF repose sur un Data Center doté d’infrastructures entièrement redondées, certifié Tier IV, le plus haut niveau de fiabilité possible ;

Aqua Ray vise également l’excellence avec l’objectif d’obtenir dès 2022, les certifications les plus ambitieuses pour le Nuage Français en termes de sécurité des données : ISO27001, HDS et SecNumCloud.