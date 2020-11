Apstra améliore son logiciel dédié aux data center

novembre 2020 par Marc Jacob

Apstra a mis à jour son logiciel d’automatisation, de validation et d’analyse de réseau de data center avec des améliorations SONiC (Software for Open Networking in the Cloud) importantes pour l’exploitation. Ces améliorations logicielles éliminent les complexités de déploiement et les difficultés d’exploitation qui constituaient des obstacles pour l’accès à SONiC.

Apstra travaille continuellement avec SONiC à augmenter radicalement la vitesse et la fiabilité du déploiement et de l’exploitation des réseaux SONiC dans le data center afin de répondre rapidement aux besoins d’innovation et commerciaux. Apstra s’intègre avec SONiC pour la configuration et l’automatisation afin de faciliter le déploiement et l’exploitation sur le réseau de votre data center.

Apstra et SONiC gèrent des protocoles essentiels à l’espace d’entreprise. A présent, tous les clients entreprise vont réaliser les importants avantages et efficiences de la gestion de réseau ouverte que les entreprises en hyperscale et en webscale reconnaissent depuis plusieurs années.

La dernière version du logiciel Apstra inclut :

• un support SONiC commercial mono-fournisseur ;

• des améliorations logicielles pour la stabilité, l’évolutivité et l’exploitation ;

• des améliorations fonctionnelles comprenant une parité de fonctions Data Center Interconnect, Top-of-Rack et Spine avec les fournisseurs de réseaux commerciaux.

Ces améliorations permettent une automatisation de réseau day 0-2 avancée qui simplifie considérablement la gestion de réseau de data center — vous pouvez automatiser la construction de votre réseau, son exploitation, son dépannage et la sécurité de vos déploiements SONiC. Apstra permet ainsi aux entreprises de mieux standardiser un modèle d’exploitation sur différents matériels et systèmes d’exploitation, comme SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell ou VMware.

En outre, cette solution combine du matériel, une automatisation et une analyse à la pointe du marché, qui permettent de transformer le data center d’entreprise tout en utilisant une gestion de réseau ouverte pour éliminer la dépendance à un fournisseur. Apstra est un fervent défenseur de la désagrégation de réseau et nous sommes pleinement déterminés à fournir une exploitation automatisée, indépendante du matériel et clé en main à l’échelle requise. L’intégration du logiciel Apstra avec la dernière version de SONiC étend les options de déploiement de réseau de data center pour les entreprises en éliminant les contraintes et complexités matérielles.

Apstra permet aux organisations d’automatiser tous les aspects d’un réseau SONiC : conception, construction, déploiement et exploitation. Notre solution d’IBN à la pointe du marché valide continuellement le réseau à l’aide d’une analyse intent-based avancée, éliminant ainsi la complexité, les vulnérabilités et les coupures pour offrir un réseau sûr et résilient.