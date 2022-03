Après le blocage d’Instagram, la Russie pourrait-elle se déconnecter de l’Internet ? Cricket Liu, expert DNS chez Infoblox, commente

mars 2022 par Cricket Liu, EVP et Chief Evangelist chez Infoblox

Et tandis qu’accusé de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine, Instagram est devenu inaccessible ce lundi 14 mars 2022 en Russie, privant environ 80 millions d’utilisateurs du service, la Russie pourrait se préparer à basculer tous les sites web russes vers son propre DNS interne.

La Russie est en effet susceptible de se détacher des serveurs DNS européens et américains, par lesquels transitent une très grande partie du trafic mondial. L’annuaire téléphonique d’Internet, le Domain Name System (DNS) est chargé de traduire les noms de domaine en une adresse IP spécifique. Les serveurs DNS traduisent les demandes de domaines spécifiques en adresses IP, contrôlant ainsi le serveur auquel les utilisateurs ont accès lorsqu’ils saisissent le nom de domaine dans leur navigateur.

Un Internet exclusivement russe, est-ce possible ? Cricket Liu, EVP et Chief Evangelist chez Infoblox, spécialisé dans la cybersécurité et la gestion DNS, commente :

"Les réseaux individuels qui composent l’Internet sont, pour la plupart, déjà indépendants et autonomes. Si l’objectif est de protéger l’ensemble du pays par un pare-feu, il est possible d’utiliser le DNS et d’autres mécanismes de sécurité réseau pour limiter les communications entre les Russes, les ressources Internet russes et le reste du monde.

Il serait malheureux, bien que normal pour un régime autocratique, de couper sa population des ressources de l’Internet, en particulier des myriades de sources d’informations y disponibles aujourd’hui."