AppsFlyer et Intel lancent l’AppsFlyer Privacy Cloud

décembre 2021 par Marc Jacob

Une nouvelle plateforme pour l’innovation ouverte et sécurisée

Ce cloud a été imaginé conjointement par AppsFlyer et Intel pour centraliser les données en sécurité et améliorer l’expérience des utilisateurs finaux, tout en préservant leur vie privée lorsqu’ils utilisent un appareil connecté. Et ce, sur tous les app stores, OS et navigateurs. Au sein du Privacy Cloud, les plateformes, les magasins d’applications, les réseaux publicitaires et les développeurs d’applications pourront définir leurs propres Applications Privacy Cloud (PCA) en fonction de leur logique commerciale, de leurs directives en matière de confidentialité, et de leurs technologies. Le tout, en tirant parti d’outils spécifiquement conçus pour préserver la vie privée des utilisateurs, notamment : Aggregated Advanced Privacy (AAP), Aggregated Conversion Modeling (ACM), Data Clean Rooms ainsi que des solutions cryptographiques préservant la confidentialité, de l’analyse prédictive, etc.

Côté technologie

AppsFlyer collabore avec Intel en bénéficiant de la cryptographie améliorée des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération. Une avancée technologique qui sera utilisée pour accélérer le calcul pour les applications de cryptage homomorphique du Privacy Cloud. Qu’est ce que le cryptage homomorphique, appelé HE ? C’est une nouvelle technique permettant le calcul et la collaboration sur des données privées et sensibles, grâce à un cryptage de bout en bout. Pour faire simple : avec cette nouvelle forme de chiffrement, les données traitées sont toujours cryptées. Ce qui offre aux développeurs ainsi qu’aux marques, un moyen de collaborer et d’obtenir des informations sans compromettre la vie privée des consommateurs.