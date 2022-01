AppsFlyer : Journée de la protection des données le 28-01

janvier 2022 par AppsFlyer

Cette année, la Journée de la protection des données sera l’occasion pour les entreprises de réévaluer leur stratégie de publicité mobile. Dans un contexte ou la multiplication des lois et des normes en matière de confidentialité des données a énormément transformé la manière dont les marques et les annonceurs mobiles collectent et partagent les données des consommateurs… nous pouvons dire qu’il y aura fort à faire.

Entre le cadre ATT d’Apple qui change radicalement la donne, la nouvelle politique de Facebook concernant les données au niveau de l’utilisateur et la disparition des cookies tiers de Google en 2023… l’ampleur et la portée du partage des données vont être de plus en plus limitées, ce qui rendra la mesure et l’optimisation des campagnes, plus difficiles que jamais.

En 2022, nous verrons les spécialistes du marketing continuer à s’adapter au passage des données au niveau de l’utilisateur au profit des données agrégées ; mais également une collaboration en matière de données préservant la vie privée au sein de l’écosystème basée sur les technologies Data Clean Room, qui offrira un espace neutre et sûr pour que les données utilisateur de première partie soient exploitées en collaboration. En outre, la mesure prédictive jouera également un rôle plus important, ce qui sera crucial pour obtenir des informations marketing significatives qui respectent la vie privée. Enfin, les spécialistes du marketing qui parviendront à combiner ‘protection de la vie privée’ avec ‘expériences positives pour l’utilisateur’ seront les grands gagnants de l’année 2022.