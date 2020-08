Applications/sites de rencontres : comment ne pas mettre votre vie privée en danger ?

août 2020 par Bastien Bobe Security Sales Engineer Europe du Sud chez Lookout

Les sites et applications de rencontre se sont multipliés depuis quelques années et avec eux les cyberisques qui guettent leurs utilisateurs. Des sites de rencontres célèbres ont récemment été victimes d’attaques. Les hackers ont alors récupéré les données de milliers d’utilisateurs. Découvrez comment protéger vos données sensibles lorsque vous cherchez à faire des rencontres.

1) Mettez à jour vos applications mobiles : Pour contrer les failles de sécurité détectées, il est fondamental de systématiquement utiliser les dernières versions de vos applications mobiles. Les attaques n’arrivent pas que sur les applications peu utilisées. Malheureusement, même les plus usitées sont victimes d’attaques. Et pour une garantie supplémentaire, pensez à toujours télécharger vos applications sur les stores officiels.

2) Ne donnez jamais d’informations précises : Pour éviter que les hackers ne trouvent des données sensibles sur vous, soyez vagues dans les informations que vous transmettez. Privilégiez un âge à une date de naissance, une région à une adresse, un surnom à un nom de famille… Un pirate ne pourra alors plus remonter jusqu’à vous pour vous faire du chantage.

3) Méfiez-vous des liens frauduleux : Si sur ordinateurs, on peut aisément distinguer les liens malveillants, ce n’est pas le cas sur un smartphone. Faites attention aux liens que l’on vous envoie au sein de ces applications. Si vous n’êtes pas sûr de la provenance du lien, ne cliquez pas. Attention, des pirates peuvent se cacher parmi vos prétendant(e)s, ne vous fiez pas aux inconnus. Derrière un pseudo, beaucoup paraissent bienveillants.

4) Installez un VPN sur votre mobile : En vous connectant via un VPN, celui-ci vous permettra d’avoir une connexion privée. Le VPN (réseau privé virtuel) permet de crypter le trafic entre votre smartphone et les sites internet que vous consultez, et de vous connecter de manière anonyme. Une fois connecté, vous surfez sur les applications de rencontre à l’abri du VPN, les sites visités identifient à partir de ce moment le VPN mais pas vous.

5) N’utilisez pas toujours le même mot de passe : Si par mégarde, un hacker venait à pirater votre application favorite, il pourrait accéder à vos données et aussi à votre mot de passe. Pensez alors qu’il pourrait l’utiliser sur les autres plateformes que vous utilisez régulièrement, si vous aviez choisi les mêmes identifiants. Choisissez donc un mot de passe unique par application.

Gardez toujours en tête ces quelques conseils et vous pourrez faire des rencontres sur les applications dédiées sans risque de piratage de votre mobile et de vos informations personnelles !