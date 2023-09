Appian nomme Frédéric Godde à la tête d’Appian France

septembre 2023 par Marc Jacob

Appian annonce la nomination de Frédéric Godde au poste de Vice-Président Régional des Ventes Appian France. Fort de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’IT B2B, Frédéric Godde dispose d’une connaissance aiguisée des domaines clés de la banque & l’assurance, l’énergie, les télécoms, les laboratoires pharmaceutiques ou encore le secteur public. Ces industries subissent aujourd’hui une pression énorme pour accroître leur agilité et leur compétitivité grâce à la transformation numérique, mais leurs projets d’innovation sont entravés par une surveillance réglementaire croissante et la nécessité de prouver leur conformité.

Cette nomination intervient alors qu’Appian vient d’annoncer sa stratégie et sa feuille de route visant à intégrer l’IA générative à la plateforme Appian AI Process Platform. Appian valorise la démocratisation des accès à la technologie de l’IA afin de permettre des gains de productivité pour les développeurs. La stratégie de l’entreprise est centrée sur la mise à disposition d’une IA privée sécurisée et fiable afin de protéger les données des clients.

La France a adopté l’IA avec une politique ambitieuse en la matière tout en lançant une stratégie nationale pour l’IA en 2018. Plus récemment, le président français Emmanuel Macron a annoncé son intention de devenir le hub européen de l’IA avec un financement de 500 millions pour créer des modèles d’IA "champions" parmi les leaders du marché des nouvelles technologies et de la recherche, incluant un investissement de 40 millions pour soutenir les projets d’IA générative en France. Cependant, la France faisant partie de l’Union européenne, elle est soumise au règlement général sur la protection des données (RGPD) et la confidentialité des données est impérative. De nombreuses entreprises cherchent des moyens de tirer parti de l’IA open-source tout en conservant le contrôle des données clients et financières en toute sécurité et confidentialité.

En tant que lauréat du Grand Prix du Jury DIMS 2023 de l’IMA (Innovation Makers Alliance), pour l’excellence et la performance de ses projets d’innovation technologique et numérique à destination des entreprises, Appian travaille avec les structures et organisations françaises dans le but d’automatiser les processus métier et d’obtenir des résultats porteurs de transformation. Par exemple, le Département des Yvelines, une collectivité locale, a réduit le temps de génération et de validation des contrats d’au moins 50 % grâce à un processus automatisé de génération de contrats. La Ligue Nationale Française de Rugby a réduit de 50 % le nombre d’appels téléphoniques via hotline les jours de match et de 24 % la charge de travail grâce à une application de gestion et de conformité d’Appian livrée en moins de cinq mois. Parmi les autres clients d’Appian, citons :

Neuf des dix plus grandes sociétés de biologie au monde, dont Sanofi.

Cinq des dix premières banques mondiales, dont un conglomérat bancaire international et une société de gestion d’actifs mondiale en France.

Les principales entreprises mondiales du secteur de l’énergie et des services publics en France.

En tant que dirigeant d’Appian France, Frédéric Godde a pour objectif de faire évoluer l’écosystème français des partenaires technologiques d’Appian, collaborant avec les intégrateurs de systèmes locaux et mondiaux et les sociétés de conseil pour stimuler la croissance et accélérer la rentabilité pour les clients. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale d’Appian en faveur d’une croissance axée sur les partenaires.

Frédéric Godde est titulaire d’un Executive Master of Science en Management de l’EMLyon Business School et d’un Master de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Frédéric Godde a démarré sa carrière chez Xerox, puis chez Verizon Business avant d’occuper des fonctions commerciales chez Polycom et Fuze où il était Vice-Président Régional des Ventes.