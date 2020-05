Appian annonce la mise en place d’un partenariat d’intégration avec Box

mai 2020 par Marc Jacob

Appian annonce la mise en place d’un partenariat d’intégration avec Box, l’une des plateformes de gestion de contenu dans le cloud, afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la valeur de la collaboration en entreprise. Grâce à la bibliothèque de systèmes connectés no-code d’Appian, les utilisateurs de la plateforme d’automatisation low-code Appian pourront désormais, en toute simplicité, intégrer la plateforme Box pour une grande variété de cas d’utilisation axés sur les documents. Ce partenariat d’intégration réunit les meilleures solutions de gestion et de sécurité de contenu de Box et les services de gestion et de sécurité des processus d’Appian, leaders de l’industrie.

L’optimisation des workflows de processus métiers et du Case Management pour une meilleure collaboration, un meilleur suivi et une plus grande vérifiabilité fait partie de la culture d’Appian. Appian suit la performance des processus à un niveau granulaire pour pouvoir analyser rapidement les principales causes du ralentissement des workflows. La conception visuelle du low-code permet une collaboration de processus efficace et un déploiement instantané des améliorations des processus métiers. L’architecture et les opérations cloud d’Appian offrent une flexibilité et une fiabilité sans pareilles, et disposent du plus grand nombre d’accréditations en matière de sécurité et de confidentialité des données par rapport à tout autre fournisseur sur le marché.

Grâce à l’accessibilité des deux plateformes, l’intégration des fonctionnalités Box directement dans l’environnement Appian se fait de manière rapide et fluide. Sans codage, il est possible de configurer des processus afin de générer automatiquement de nouveaux dossiers Box dans l’interface Appian. Le contenu peut être intégré à ces dossiers par un glisser-déposer ou à travers la fonctionnalité de génération automatique de Google Docs, permettant ainsi une plus grande collaboration entre les utilisateurs. Tous les utilisateurs peuvent travailler sur un même document, le tout dans le cadre d’un processus métier plus large à portée de main.