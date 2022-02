Appel à contributions avant le 17 mars : Conférence Clusif : De la crise cyber à la crise systémique

février 2022 par Marc Jacob

La pandémie et les cyberattaques répétées ont montré l’importance de se préparer, notamment via la gestion de crise et les tests de robustesse. L’évolution des services numériques, le télétravail exceptionnel ou encore le recours à l’externalisation augmentent la surface d’exposition des organisations. Les réglementations de plus en plus exigeantes pèsent aussi sur les organisations qui doivent pouvoir répondre rapidement et de concert avec leurs parties-prenantes (filiales, sous-traitant, etc.).