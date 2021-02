Appel à communication pour la Conférence Clusif du 22 avril 2021 : La mobilité en 2021 : enjeux et solutions

février 2021 par Marc Jacob

Le travail à distance et la mobilité en général ne sont pas des sujets récents mais leur usage s’est brusquement étendu à l’occasion de la crise sanitaire vécue depuis mars 2020. C’est donc un enjeu croissant pour le RSSI qui voit le périmètre du système d’information s’adapter aux besoins des organisations, et qui a donc lui-même besoin d’adapter les moyens de sécurisation à ce nouveau contexte.

Cette prise en compte du travail « hors les murs » amène à enrichir certaines pratiques telles que la sensibilisation et pourra aussi s’appuyer sur des moyens techniques tels que le Mobile device management et pourra aussi s’enrichir de principes tels que le passwordless, le device fingerprinting, etc.

Le Clusif souhaite proposer une conférence qui fasse le point sur les pratiques concourant à la maitrise de la sécurité en situation de travail à distance.

• Quels sont les risques spécifiques ?

• Quels sont les scénarios d’attaque spécifiques auxquels répondre ?

• Comment maitriser, protéger et mettre à jour les équipements ?

• Comment détecter les usages anormaux et comment y remédier ?

• Comment administrer et supporter (help desk) à distance ?

• Comment gérer le retour des équipements sur site ?

• Quelle sensibilisation à l’heure du travail à distance généralisé ?

• Quels impacts sur le long terme ?

• Quelles évolutions des politiques et pratiques sur le long terme ?

Présentations non commerciales exigées, toutefois les propositions présentant un comparatif peuvent être acceptées.

Les conférences sont filmées. Les vidéos des interventions font l’objet d’une diffusion publique, pendant et après la conférence et les supports de présentation utilisent un modèle commun Clusif.

15 Mars 2021 Date limite d’envoi de votre contribution

Formulaire de droit à l’image à remplir et à nous renvoyer avec votre proposition de contribution

- Pour Contribuer cliquez ICI

