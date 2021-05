Appel à communicaiton pour la conférence du CLUSIF du 24 juin 2021 de 15h à 17h

mai 2021 par Marc Jacob

Format : Intervention de 20 minutes, filmée et diffusée sur le site web du Clusif

Le risque cyber s’est invité parmi les risques majeurs touchant les organismes, comme le soulignent nombre de rapports annuels ou encore sur les derniers Global Risks Report du World Economic Forum. La cybersécurité s’est donc progressivement invitée au sein des COMEX et des directions métier, non plus comme une case technique à cocher mais en tant que réponse à un risque business.

Ceci a amené l’ensemble des RSSI à travailler avec des populations dont la fonction amène davantage à raisonner en termes d’enjeux, de coûts ou d’opportunités qu’en termes techniques ou technologiques. Les RSSI ont adapté leur gouvernance, leur communication, leur rapport à l’organisme et sa chaine de valeur pour répondre aux attentes d’entités dont le métier n’est pas la cybersécurité.

Le Clusif souhaite proposer une conférence qui fasse le point sur les moyens pour le RSSI de mieux se positionner dans la chaine de valeur et de mieux communiquer avec chacune des parties prenantes. Pour y contribuer vous pourrez, par exemple mais pas seulement, développer les thèmes suivants :

• Quel reporting adapté aux attentes des différentes parties prenantes ?

• Quel modèle de fonctionnement ?

• Le marketing du RSSI ?

• Quelle gouvernance avec la direction générale et les métiers (qui attend quoi de qui et pourquoi) ?

• Quelle communication ?

24 Mai 2021 Date limite d’envoi de votre contribution

Date :

Jeudi 24 juin 2021

de 15h à 17h

En visioconférence

Pour Contribuer cliquer ICI

Présentations non commerciales exigées, toutefois les propositions présentant un comparatif peuvent être acceptées.

Dès validation par le comité de votre proposition d’intervention, nous vous ferons parvenir le formulaire de droit à l’image à nous retourner au plus tôt.

