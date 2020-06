Appel à candidature aux conférences Mobility for Business

juin 2020 par Marc Jacob

La 10ème édition de Mobility for Business se prépare après une année marquée par des contraintes sanitaires et professionnelles qui ont changé une partie de nos modes de travail et ouvert d’autres voies. Nous vous proposons donc un programme de conférences très riche qui animera le salon les 3 et 4 novembre prochain.

Pour vous concentrer sur votre expertise, nous avons regroupé celles-ci en 10 thèmes :

• FFA, Gestion de tournée/intervention, Gestion de flotte, Géolocalisation

• Solutions collaboratives, Digital Workplace et flex office

• Terminaux & Périphériques & Réseaux

• SFA, CRM et ERP

• Développement d’Applications et API mobiles

• Traçabilité, Logistique et WMS

• Supply Chain Management

• IoT, (Industrial) IoT et maintenance prédictive

• Cybersécurité et Protection des personnes (MDM, PUBLIC SAFETY, BYOD, PTI...)

• Véhicules connectés, Suivi de flotte, Transport et services associés

En tant qu’acteur du marché, vous pouvez intervenir lors de ces conférences et afficher votre statut d’expert !

LES CONDITIONS POUR INTERVENIR

Il vous faut dès maintenant postuler comme conférencier en nous signalant par simple retour de mail les sujets qui vous intéressent. Toutes les candidatures seront étudiées ; mais la priorité est toutefois accordée aux sponsors, exposants et partenaires du salon.

Pour toute information : g.rabier@mobility-for-business.com