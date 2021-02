AppGuard annonce son nouveau partenariat avec Exer pour la distribution de leur technologie de protection des endpoints

février 2021 par Marc Jacob

Exer annonce i le lancement de leur partenariat de distribution avec AppGUard, éditeur de solutions de protection des postes qui bloque les malwares et prévient les failles de sécurité.

Grâce à ce partenariat, Exer étoffera son catalogue de solutions de sécurité, wifi et réseau pour toujours mieux répondre aux problématiques rencontrées par les entreprises dans ces domaines. AppGuard bloque les actions malveillantes des malwares en temps réel et protège les endpoints sans les contraintes de coûts et de compétences des solutions antivirus classiques. AppGuard permet aux entreprises de continuer à travailler normalement tout en empêchant les attaques des malwares.