Aperçus des dirigeants : Steve McMahon provoque le changement chez Splunk

juin 2021 par Herve Liotaud VP Western Europe chez SailPoint

Steve McMahon est le directeur de l’information de Splunk. Le DSI joue un rôle essentiel en aidant les professionnels de l’IT à obtenir les ressources et le budget dont ils ont besoin pour maximiser la productivité de l’entreprise et rendre les tâches complexes facilement réalisables. L’objectif ? Mettre en œuvre une technologie qui va aider l’organisation à obtenir un avantage concurrentiel.

Le chemin vers le DSI

Le parcours de Steve jusqu’au poste de DSI n’est pas le parcours traditionnel que l’on voit souvent chez les responsables de l’information - et c’est probablement ce qui lui a valu une telle réussite. Il a commencé sa carrière dans la marine et a suivi la formation de base de démolition sous-marine/SEAL. Après avoir été libéré pour raisons médicales, il a été consultant dans un cabinet spécialisé et a fondé un cabinet Six Sigma. Cette formation Six Sigma au début de sa carrière a jeté les bases de la manière dont il aborde les problèmes commerciaux pour lui-même et ses clients. Il a travaillé dans le secteur des ventes chez IBM, puis a passé 15 ans chez Cisco Services, acquérant de l’expérience dans pratiquement toutes les équipes - gestion de la chaîne d’approvisionnement, support technique, intégration des acquisitions et services gérés. Chez Splunk, il a suivi un parcours similaire en tant que responsable fonctionnel de l’activité Cloud de Splunk, du support et des renouvellements, et il occupe aujourd’hui le poste de DSI.

Splunk apporte des changements pour améliorer les technologies de l’information.

Son expérience diversifiée lui donne le contexte commercial pour parler avec précision de l’impact des nouveaux programmes de sécurité sur les clients internes de Splunk. La mise en œuvre d’une gestion du changement spécifique et ciblée pour chaque équipe aide l’équipe informatique à être plus efficace avec les programmes et la technologie qu’elle met en œuvre. "En fin de compte, votre entreprise est constituée de personnes. Les outils, les programmes et les processus que vous créez et adoptez ont pour but de soutenir vos employés, vos partenaires et vos clients", a déclaré Steve.

La perspective est essentielle et la compréhension de la situation globale et du fonctionnement des équipes et des personnes est une expérience cruciale qui donne à Steve une longueur d’avance. L’année 2020 a été une année importante pour Steve et son équipe, qui se sont concentrés sur l’amélioration des processus commerciaux dans l’ensemble de l’organisation. Leurs principales initiatives actuelles comprennent la mise en place d’un programme d’identité, le remplacement de leur outil de devis, la mise en place d’un système ERP, la refonte de l’expérience des employés lorsqu’ils interagissent avec leurs ordinateurs portables, le passage de l’ancien système de messagerie à Gmail et une refonte des stratégies de centre de données et de cloud.

Comme la plupart des entreprises qui en sont à leurs débuts, vous développez des processus commerciaux qui vous permettront de passer l’année, les deux années ou peut-être les trois années suivantes. Au fur et à mesure que le succès de Splunk grandissait et que l’entreprise se développait, son environnement d’applications hautement personnalisées l’empêchait d’évoluer au rythme dont elle avait besoin. Conscients d’eux-mêmes, ils ont réalisé que le logiciel qu’ils vendent constitue leur avantage concurrentiel, et non leur infrastructure interne. Pour leur permettre d’évoluer, leurs processus commerciaux devaient revenir à une stratégie d’architecture simple, SaaS, prête à l’emploi, créée et gérée par des experts spécialisés dans ces solutions. Cette approche et une personnalisation aussi faible que possible sont la clé qui leur permettra d’évoluer à la vitesse et avec l’agilité requises par une entreprise moderne.

La sécurité des identités au premier plan

Les piliers sur lesquels Steve et son organisation se concentrent suivent ce mandat de retour aux sources, sont ancrés dans l’évolutivité et représentent des changements importants qui amélioreront la posture de sécurité de Splunk. Pour que ces initiatives soient couronnées de succès, elles doivent être construites dans une optique de cohérence, d’automatisation, de normes et de libre-service.

L’un des piliers actuels de l’équipe de Steve est le renforcement de son programme de sécurité des identités. En regroupant leurs capacités d’accès sous la plateforme d’identité de SailPoint, ils utilisent l’automatisation pour créer un programme autosuffisant ancré dans l’intelligence artificielle. "La création d’un environnement de travail productif qui répond aux besoins des employés tout en créant une trace de toutes les décisions pour prouver la conformité est la colonne vertébrale de cette transformation qui consiste à revenir à l’essentiel pour permettre la vitesse et l’agilité", a partagé Steve.

L’automatisation permet à Splunk de fournir un accès plus rapidement, tout en ayant la capacité de supprimer cet accès le moment venu. L’examen de l’accès est crucial pour la conformité, mais aussi pour réduire le risque que de potentiels acteurs malveillants accèdent aux systèmes et aux applications en raison de la dérive des droits. L’IA et les capacités d’apprentissage automatique vont faire passer cette automatisation au niveau supérieur en les aidant à prendre des décisions plus intelligentes concernant le niveau d’accès approprié pour les utilisateurs. Le personnel informatique pourra ainsi consacrer son temps à des projets plus importants.

Favoriser une gestion du changement réussie

Obtenir l’adhésion de l’ensemble de l’organisation en période de transformation est essentiel à la réussite globale d’un programme. Steve a quelques trucs dans sa manche pour engager votre communauté et la faire adhérer au changement. Chez Splunk, chaque projet a un groupe d’utilisateurs qui participe à la phase initiale du projet. Cette approche pratique leur permet de tester les eaux avec une population plus restreinte afin de résoudre les problèmes que les projets informatiques rencontrent souvent au départ. Cette approche, associée à une réunion organisée par la direction pour expliquer l’objectif, les raisons et les modalités du projet, permet de fournir un contexte à l’organisation et de la mettre à contribution. Lorsque les gens comprennent leur rôle et le sens de leur travail, ils sont plus motivés.

Lorsque l’entreprise a récemment remplacé son ancien outil de messagerie électronique, elle a adopté une approche en trois phases : Le service informatique a testé l’outil, puis un groupe d’utilisateurs l’a utilisé avant de le déployer à l’échelle de l’entreprise. Des groupes Slack ont été créés et dotés d’une assistance. Lorsque les employés ont été interrogés sur leur expérience du déploiement, une enquête a révélé que 97 % d’entre eux étaient satisfaits de la transition et de l’approche de l’équipe.

Dans un monde où le changement est inévitable et franchement nécessaire pour faire progresser votre entreprise, nous espérons que l’approche de Steve pour responsabiliser l’organisation et équilibrer la gestion du changement peut susciter quelques idées pour votre propre entreprise.