Antoine Da Costa nommé Président de Dagard

août 2020 par Marc Jacob

Arrivé dans l’entreprise en 2018 lors du rachat de l’entreprise par Purever Industries, Antoine Da Costa occupait alors le poste de Directeur général, aux côtés de Michel Decabane et sous la présidence de Luis Borges.

Le changement de gouvernance initié dès le 3 mars 2020, l’a propulsé au poste de Président de l’entreprise ; qu’il connaît très bien pour avoir étroitement collaboré avec Luis Borges.

Son profil de scientifique en fait un chef d’entreprise expert des enjeux de son marché : celui des salles propres et des chambres froides. Antoine est en effet ingénieur en Sciences des aérosols, Génie de l’aérocontamination ; diplômé de l’Université Paris 12 et de l’INSTN de Saclay, promotion 1998.

Cet entrepreneur ambitieux, qui a repris et créé de nombreuses entreprises dans sa carrière (création de Purever Tech en 2014 par exemple) est également Président fondateur de Lab’Science depuis le mois de mars 2017 : un réseau qui réunit 17 entreprises expertes de la conception d’environnements sous atmosphère contrôlée.

Antoine Da Costa souhaite faire de Dagard un spécialiste européen de la conception-réalisation de laboratoires et de salles blanches, en sauvegardant l’emploi et l’outil industriel de Dagard en France et en Europe, tout en allant à la conquête de nouvelles parts de marché à l’International. Pour y parvenir, le nouveau président de Dagard souhaite fédérer les forces de chaque entité du groupe Purever Industries vers un objectif commun. Son expérience aidant, il aimerait également promouvoir une vision moderne et humaniste de l’entreprenariat.