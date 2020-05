Anticiper sa migration avant la fin du support d’Exchange 2010

mai 2020 par Christophe Margaine, Digital Marketing Manager chez Cloudiway

Massivement utilisé par les entreprises de toutes tailles et particulièrement par les grands comptes qui emploient plusieurs milliers de collaborateurs, l’environnement Exchange 2010 ne sera bientôt plus supporté comme l’a précisé la Direction du marketing produit de l’équipe Exchange de Microsoft.

Dans ce contexte, cette dernière a sensibilisé les utilisateurs de cette plateforme en leur précisant que « l’installation d’Exchange 2010 continuera, bien sûr, à fonctionner après le 13 octobre 2020, mais en raison des changements et des risques potentiels liés à la fin de support, nous vous recommandons fortement de migrer d’Exchange 2010 vers d’autres logiciels dès que possible ». (Source)

Ne pas attendre le dernier moment pour réagir

Ne pas tenir compte de la fin du support de l’environnement Exchange 2010 est une faute importante et peut paralyser complètement l’entreprise : vulnérabilité aux malwares, fin de documentations techniques, risques de conformité, etc. Ainsi, les Directions des Systèmes d’Information, mais également les entreprises de services numériques en charge des projets de migration de messageries doivent se saisir de ce dossier au plus vite pour préparer une migration tout en douceur.

Mener un projet de migration d’une telle ampleur sur des aspects aussi critiques que la messagerie ne s’improvise pas et doit être préparée avec attention. Opter pour une approche éprouvée, progressive et réellement industrielle est donc un réel must have. Ne pas tenir compte de ces éléments peut s’avérer peu performant, contre-productif, voire bloquant, pour toute l’entreprise : perte des données historiques, blocage des messageries, etc.

Choisir la bonne approche

En cartographiant bien son organisation et en utilisant les bons outils, la migration ne sera alors plus un projet à risque, mais bel et bien une opportunité de moderniser son environnement et de s’appuyer sur une nouvelle plateforme performante et adaptée à ses attentes (sur site, dans le cloud, hybride). Il sera ainsi possible de maitriser le cycle d’avancement de son projet, de contenir ses coûts de migration, de ne pas perturber le travail quotidien des collaborateurs, de s’assurer que l’ensemble de ses données seront bien migrées et non perdues. Tous ces éléments opérationnels sont fondamentaux et doivent être pris en compte dans le projet de migration.

Déjà fortement accélérée ces dernières semaines par la crise du Covid-19, la migration d’Exchange 2010 (plus généralement des messageries vers des solutions modernes et dans le cloud), est le projet stratégique qui doit occuper les DSI sur les prochains mois.