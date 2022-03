AntemetA obtient la certification Hébergeur de Données de Santé (HDS)

mars 2022 par Marc Jacob

Accompagnant les entreprises dans la transformation et l’optimisation de leur Système d’Information depuis plus de 25 ans, AntemetA annonce l’obtention de la certification HDS, norme qui s’impose à tous les hébergeurs Cloud dont les infrastructures accueillent des données de santé. Les données de santé sont des données à caractère personnel dites « sensibles ».

Faisant suite à un audit réalisé par l’Agence du Numérique en Santé et délivré par l’AFNOR, cette certification permet désormais à l’entreprise de stocker et de gérer des données de santé en garantissant leur sécurité et en respectant la vie privée des individus.

Pour AntemetA, cette certification marque un point de passage majeur vers le marché de l’e-santé qui s’étend aux hôpitaux, laboratoires, EPHAD mais aussi aux assureurs, mutuelles ou opticiens et qui est le fruit d’un investissement important pour l’entreprise avec la mise en place d’une plate-forme dédiée aux données de santé, hébergée via un partenaire Datacenter souverain.

La certification HDS obtenue par Antemeta porte sur les activités suivantes :

La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;

La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;

La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’application du système d’information ;

La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;

La sauvegarde et le plan de reprise d’activité des données de santé.