Annonces Meta et Vie Privée - Analyses Forrester

février 2022 par Forrester

L’histoire principale ici est le business model de Meta. La TCA d’Apple frappe par ses résultats parce que ses revenus reposent fortement sur deux choses : une base massive d’utilisateurs et la vente de publicité ciblée."

• Meta a une audience atteignable massive (des milliards d’utilisateurs), et elle en sait beaucoup sur ses utilisateurs - grâce aux informations qu’ils partagent sur leurs profils Facebook, plus toutes les données de fond que Meta récolte sur ses utilisateurs. Ensemble, cela signifie que les annonceurs peuvent atteindre des audiences considérables mais toujours ciblées."

• Maintenant, Meta fait face à des vents contraires sur les deux fronts. Son audience massive se réduit légèrement - les DAU ont chuté pour la première fois, et bien que ce ne soit pas une baisse significative, c’est un avertissement possible d’une nouvelle tendance négative. Et sa capacité à collecter des données sur ses utilisateurs est mise à mal par la réglementation d’Apple en matière de TCA et de protection de la vie privée, qui mettent toutes deux l’accent sur la transparence et l’acceptation de la collecte de données par les consommateurs."

Mark Zuckerberg a résumé la situation lors de la conférence téléphonique sur les résultats : "Il y a une tendance claire où moins de données sont disponibles pour fournir des publicités personnalisées." C’est un coup direct au fondement du modèle économique de Meta. Sans un ciblage extrêmement granulaire, Meta perd un aspect essentiel de sa proposition de valeur pour les annonceurs et perd une certaine différenciation dans l’écosystème publicitaire.

Nous avons vu Twitter essayer de diversifier ses revenus - oui, il vend des publicités, mais il expérimente également Twitter Blue et des bulletins d’information payants via son acquisition de Revue. À mesure que Meta explore l’ensemble du métavers, je prédis qu’il en profitera pour diversifier ses sources de revenus également.