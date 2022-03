Anne-Marie Perez, Capenergies : Si vous voulez prendre un temps d’avance, le Forum CYBER4 ENERGY est pour vous, n’hésitez pas à vous inscrire car les places sont limitées !

mars 2022 par Marc Jacob

Le Forum Cyber4Energy est né de la nécessité de sensibiliser et d’accélérer la cybersécurisation de l’ensemble de ces acteurs (notamment les Start-Up, PME, ETI, sur l’impulsion des grands groupes). Le Forum permettra aux entreprises de s’approprier les règlementations en cours et à venir, de connaître les solutions et les technologies existantes et de progresser ensemble en échangeant les bonnes pratiques. Anne-Marie Perez, Directrice Générale pôle de compétitivité Capenergies considère que si vous voulez prendre un temps d’avance, rencontrer des acteurs du monde l’énergie pour créer des synergies, proposer des solutions de cybersécurité adaptables au secteur de l’énergie, connaitre les réglementations en cours et à venir, cet événement est pour vous, n’hésitez pas à vous inscrire car les places sont limitées, nous vous attendons à Marseille !

Global Security Mag : Vous venez de lancer le Forum CYBER4 ENERGY, quels sont les objectifs ?

Anne-Marie Perez : Les cyberattaques vers les Opérateurs d’Importance Vitale comme les acteurs de la filière énergie se sont multipliés ces dernières années. Le Forum Cyber4Energy est né de la nécessité de sensibiliser et d’accélérer la cybersécurisation de l’ensemble de ces acteurs (notamment les Start-Up, PME, ETI, sur l’impulsion des grands groupes). Le Forum permettra aux entreprises de s’approprier les règlementations en cours et à venir, de connaître les solutions et les technologies existantes et de progresser ensemble en échangeant les bonnes pratiques.

Global Security Mag : Quels moyens vous donnez-vous pour atteindre ces cibles ?

Anne-Marie Perez : 5 pôles de compétitivité de la Smart Energy Alliance (Capenergies, Tenerrdis, Images et Réseaux, Systematic et SCS) se sont mobilisés pour bâtir cet évènement, qui va réunir les écosystèmes du numérique et de l’énergie. L’évènement est sponsorisé par GRTgaz, Enedis et Thales. L’ANSSI et le Secrétariat général pour l’investissement, ainsi que des partenaires institutionnels comme le comité stratégique de filière NSE, le CSF Industries de Sécurité du Conseil national de l’industrie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et la FNCRR soutiennent le Forum. Nous avons aussi la contribution d’EDF et Wavestone.

Global Security Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Anne-Marie Perez : Cette édition est la première : nous avons invité 35 speakers de haut niveau, dont plusieurs experts européens, sur 19 sessions en format Forum pendant deux jours. Cet événement est le seul en France dédié spécifiquement à la cybersécurité pour le secteur de l’énergie, le programme a été construit pour aborder le sujet sous tous les aspects (enjeux, réglementations, solutions, compétences et coûts).

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2022 ?

Anne-Marie Perez : Outre les conférences et les tables rondes qui sont le cœur du Forum, nous avons organisé plusieurs animations : un concours startup/PME (ouvert jusqu’au 15 mars) qui permettra de récompenser offreurs de solutions cyber et entreprises du monde de l’énergie ayant mis en place une solution de cybersécurité exemplaire, un Village des Solutions qui permettra aux Startups et PME d’exposer et faire connaitre leurs solutions, ainsi que des rencontres B2B.

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Anne-Marie Perez : Nous attendons environ 300 personnes au Palais du Pharo à Marseille, pendant deux jours.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Anne-Marie Perez : Si vous voulez prendre un temps d’avance, rencontrer des acteurs du monde l’énergie pour créer des synergies, proposer des solutions de cybersécurité adaptables au secteur de l’énergie, connaitre les réglementations en cours et à venir, cet événement est pour vous, n’hésitez pas à vous inscrire car les places sont limitées, nous vous attendons à Marseille !