Anas Chanaa, Nucleon Security : Les entreprises françaises doivent se tourner vers des solutions d’EDR souveraines

avril 2020 par Marc Jacob

Nucleon Security est une entreprise française spécialisée dans la protection des « Endpoints » et la veille active sur la menace cyber. Cette solution combine Zero-Trust et Machine Learning. Anas Chanaa, Cofondateur et CSO de Nucleon Security considère que les entreprises françaises doivent aujourd’hui se tourner vers des solutions d’EDR souveraines qui n’ont rien à envier à leurs concurrentes étrangères.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? :

Anas Chanaa : Nucleon Security est une entreprise spécialisée dans la protection des « Endpoints » et la veille active sur la menace cyber. Grace à sa plateforme EDR Nucleon Smart Endpoint, Nucleon Security propose un nouveau paradigme de protection des postes de travail et des serveurs qui combine Zero-Trust et Machine Learning. L’entreprise est fondée par trois ingénieurs cybersécurité qui ont évolué dans différents domaines du test d’intrusion, de la rétro-ingénierie, de la supervision de la sécurité, etc.

GSM : quelle est votre produit ou service phare pour 2020 ?

Anas Chanaa : Plateforme EDR Nucleon Smart Endpoint, 100% française basée sur un agent unique. La plateforme bloque les attaques, prévient les fuites de données et gère les vulnérabilités en combinant les technologies Multi-Layer Zero-Trust et l’Intelligence Artificielle. Outre les capacités de détection, la plateforme Nucleon Smart Endpoint facilite la réponse à incident et la remédiation (rollback) grâce à ces outils intégrés.

GSM : A quels segments de clientèle vous adressez-vous ?

Anas Chanaa : Dans un premier temps, nous souhaitons démocratiser l’utilisation de l’EDR chez les TPE, PME et ETI. En effet, depuis l’arrivée de ce type de produit sur le marché, les acteurs de ce dernier l’orientaient principalement vers les grands groupes. Cela était compréhensible car l’EDR était vu comme un complément à l’EPP. En revanche les EDR actuellement embarquent les fonctionnalités d’un EPP classique comme le scan de disque. C’est pour cela que nous nous orientons dans un premier temps vers le segment TPE, PME et ETI.

GSM : Quels sont les points forts de votre offre ?

Anas Chanaa : Nous sommes convaincus que le paradigme de politiques de sécurité que nous appelons Multi-Layer Zero-Trust est une approche innovante et complète. Elle apporte une certaine exhaustivité dans la protection et une adaptation de la protection du patrimoine informationnel critique de chaque secteur d’activité.

De plus, notre moteur de Machine Learning apporte des résultats exceptionnels dans l’identification des nouvelles souches malveillantes et n’a rien à envier au moteurs ML d’acteur établis.

Et pour finir, les fonctionnalités de réponse à incident, de remédiation suite à une attaque et de couverture de la matrice MITRE permet de centralisé la supervision, la gestion et la réaction au niveau d’un seul est unique produit.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Anas Chanaa : Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de notre solution EDR Nucleon Smart Endpoint ainsi que dans la supervision de la sécurité de leurs systèmes d’information. En effet, lors de la phase d’intégration, la plateforme absorbe l’ensemble des usages métier de notre client et créé automatiquement des politiques de sécurité en fonction de son secteur d’activité et son patrimoine informationnel. Suite à la création de ces politiques le/la DSI ou RSSI valide les usages légitimes puis nous mettons en application les politiques de sécurité créées.

En ce qui concerne le volet service, nous accompagnons nos clients dans la supervision de la sécurité mais aussi dans la veille active sur la menace (Threat Hunting). En effet, nous engrangeons l’ensemble des indicateurs de compromissions publiques et privées puis nous adaptons les politiques de sécurité de notre client en fonction de la menace globale mais aussi sectorielle.

GSM : Comment est organisé votre réseau commercial ?

Anas Chanaa : Nous adoptons actuellement une approche commerciale directe avec nos clients et prospects. En revanche, nous travaillons actuellement à la mise en place de notre programme partenaires qui va nous permettre de sélectionner les partenaire distributeurs et intégrateurs.

GSM : Comment est organisé votre support technique en France et en Europe ?

Anas Chanaa : Notre support technique est localisé à 100% en France précisément à Vanves au niveau de notre siège. Notre pôle support est dirigé par Antoine Botte qui est cofondateur de Nucleon Security. Pour chaque client nous désignons un responsable technique de compte, ce dernier est le point de contacte unique sur les sujets techniques avec le client.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Anas Chanaa : Le seul message que j’ai à passer aux lecteurs de GSM, c’est qu’aujourd’hui nous avons des technologies EDR et EPP françaises et 100% souveraines qui n’ont rien à envier à leurs concurrentes étrangères.