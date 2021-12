Anand Eswaran devient CEO de Veeam

décembre 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software nomme M. Anand Eswaran au poste de Chief Executive Officer (CEO), devenant également membre du Conseil d’administration de l’entreprise. Son prédécesseur, William H. Largent (Bill Largent), se concentrera désormais sur son rôle de Président du Conseil d’administration. Après avoir franchi, en 2021, le milliard de dollars en revenus annuels récurrents (ARR) et comptant désormais plus de 400 000 clients, Veeam joue un rôle central dans l’écosystème de données par l’orchestration du transfert, du contrôle et de la protection des données sur l’ensemble des environnements comme dans le cloud hybride.

Bill Largent a été un pilier essentiel de Veeam depuis sa création il y a maintenant 15 ans. Sous son leadership, l’entreprise a été nommée Leader pour la cinquième année consécutive dans le rapport de Gartner intitulé « Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Solutions » 2021, occupant la première place dans la catégorie « capacité d’exécution ». Grâce à sa croissance la plus forte sur le marché, Veeam occupe désormais la 2e place mondiale en termes de parts de marché.

Quant à M. Eswaran, il prend les rênes de Veeam après un mandat réussi au poste de Président et Chief Operating Officer (COO) chez RingCentral, où il avait pour responsabilité de superviser la croissance exponentielle de l’entreprise et le développement de sa base client. Sous sa direction, l’entreprise faisait état de revenus annuels récurrents atteignant 1,6 milliards de dollars, soit une hausse de 39 % par rapport à l’année précédente. La vision stratégique de M. Eswaran possède des qualités, telles que sa vision stratégique et son leadership inclusif, qui sont reconnues sur le marché, en plus de son bilan en matière de croissance. Grâce à son expérience, Veeam est en excellente voie pour ajouter un nouveau milliard de dollars à ses revenus annuels récurrents et bien plus encore.

Avant d’intégrer RingCentral, M. Eswaran était en charge des activités de Microsoft dans les secteurs public et privé pour les entreprises du monde entier. Auparavant, il a mené les départements Microsoft Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care et Customer Success. Avant de rejoindre Microsoft, M. Eswaran remplissait la fonction d’Executive Vice President of Global Services chez SAP.. Il a également occupé de nombreux autres postes de direction, y compris ceux de Vice President of Global Software Services chez HP, Vice President of Global Professional Services chez Vignette (désormais OpenText) et Senior Manager chez Braun Consulting (désormais Fair Isaac).