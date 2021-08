Analyste Sécurité

août 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client Pure-Player Cybersécurité, acteur déjà bien reconnu sur le marché pour la qualité de ses prestations et l'expertise de ses équipes !



Pour une régie de longue durée, mon client recherche un(e) Analyste SOC



Vos missions

- Capacité de gérer une mise sous surveillance

- Reflexion des scenarios de surveillance

- Discussion avec les projets sur les scenarios redoutés

- Avec la Toolteam, collecte des évènements et parsing

- Ecriture des règles de détection dans le SIEM (RSA/SPLUNK)

- Ecriture des fiches reflexes et d'investigation pour passage connaissance au SOC



Profil

- BAC + 5 ou équivalent

- Minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire dans une équipe SOC

- Capacité à savoir gérer plusieurs projets

- Connaissance Domaines IT (appli, Infra) et Domaine OT (Capteur industriels, protocole in, etc)



France Toulouse occitanie maanger cyber IT-security infosec securité-it Cybersécurité Cybersécurity Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense-Microsoft-Windows SQL-Server Azure Office-365 Dynamics MSBI Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- I Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy SSL Manager tl team leader vulnérabilités vulnerabilities ceh oscp hacker hacking reverser incident incident-management audit audit-de-code audit-de-configuration

Salaire : 45k€/60k€

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...